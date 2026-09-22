akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Akşehir'de gerçekleştirilen operasyonun detayları

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonucu yürütülen takip ve operasyon neticesinde bir şüpheli yakalandı. Ekipler, uyuşturucu madde getirerek piyasaya süreceği belirlenen Y.E. adlı kişiyi takibe aldı ve suçüstü yakalamayı başardı.

ele geçirilen maddeler ve yakalama:

Operasyon sırasında şüphelinin üzerinde ve beraberindeki aramalarda 23 gram metamfetamin ile 47 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu bulgular, yürütülen takibin ardından polis ekiplerinin planlı müdahalesiyle tespit edildi.

hukuki süreç ve takibat:

Gözaltına alınan Y.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda ele geçirilen maddelerin miktarı ve türü, iddianamenin hazırlanmasında belirleyici unsur oldu.

Polis kaynakları, Akşehir'de uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Güvenlik güçlerinin taktik takibi ve koordineli çalışması sonucu gerçekleşen bu operasyon, bölgede benzer vakalara karşı yürütülen mücadelenin parçası olarak değerlendiriliyor.

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 23 GRAM METAMFETAMİN VE 47 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.