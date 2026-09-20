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Akşehir'in milli mücadele mirası iki ay onarımda

Akşehir'deki Batı Cephesi Karargahı Müzesi, 14 Eylül–14 Kasım 2026 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak bakım nedeniyle yaklaşık iki ay kapalı olacak.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Akşehir'in milli mücadele mirası iki ay onarımda

Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi geçici olarak ziyarete kapatıldı

Konya’nın Akşehir ilçesinde bulunan Batı Cephesi Karargahı Müzesi, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak ziyaretçi kabul etmeyecek. Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı hizmet verdiği kurum olarak ilan edilen duyuruya göre 14 Eylül 2026 tarihinden itibaren kapatıldı.

kapanmanın süresi ve kapsamı:

Duyuruda belirtilen takvime göre geçici kapanma, 14 Eylül 2026 tarihinde başlayıp 14 Kasım 2026 tarihinde sona erecek. Bu dönem boyunca müze içinde planlanan bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor. Yetkililer, çalışmaların yaklaşık iki ay süreceğini ve bu sürede sergi alanlarında doğrudan ziyaretçi kabul edilmeyeceğini bildirdi.

müzenin tarihi önemi ve ziyaretçilere bilgilendirme:

Akşehir’in kültürel mirası açısından önemli bir yere sahip olan müze, özellikle Milli Mücadele dönemine ilişkin taşıdığı tarihsel değerle ilçenin öne çıkan kültür durakları arasında bulunuyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra müzenin yeniden ziyarete açılması planlanıyor; resmi açılış beklenen tarih 14 Kasım 2026 olarak duyuruldu.

Çalışmalar süresince ziyaretçilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla müze girişinde hem Türkçe hem İngilizce bilgilendirme duyuruları yer alıyor. Ziyaretçi akışı ve bilgi talepleri hakkında güncel açıklamalar için ilgili birimler tarafından yapılacak yeni duyurular takip edilebilecek.

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE BULUNAN BATI CEPHESİ KARARGAHI MÜZESİ, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI...

KONYA’NIN AKŞEHİR İLÇESİNDE BULUNAN BATI CEPHESİ KARARGAHI MÜZESİ, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YAKLAŞIK İKİ AY SÜREYLE ZİYARETE KAPATILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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