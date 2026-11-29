Yangının gelişimi:

Yangın, saat 14.00 sıralarında Akseki ilçesi Kepez Mahallesi'ndeki ahşap çatılı düğmeli evde başladı. Evde yatalak durumda bulunan Zeynep Arslan (66) ile eşi Duran Arslan (69) bulunuyordu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlerin sardığı ev kısa sürede yoğun şekilde yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti ancak evdeki kadın için kurtarma mümkün olmadı. Yapılan tespitlerde Zeynep Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Müdahale ve ulaşım zorlukları:

Yangına müdahale için Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye Birimi ile Akseki Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının sokak arasına girmeye çalışırken yolun duvarının yıkılması nedeniyle yangın mahalline ulaşamadığı, bu nedenle müdahalenin Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait araçlarla gerçekleştirildiği bildirildi.

Olay yerinde görev yapan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 1 arazöz ile söndürme çalışması yürüttü. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Son işlemler ve aile geçmişi:

Yangında yaşamını yitiren Zeynep Arslan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eşi Duran Arslan yangından sağ olarak kurtuldu ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yetkililer ve komşuların verdiği bilgiye göre, Arslan çifti daha önce İzmir'de yaşıyordu; sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 3 yıl önce Kepez Mahallesi'ndeki babaevine taşındıkları öğrenildi. Olay, ilçede ahşap ve dar sokaklı yerleşim yerlerinde yangın müdahalesinin güç olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ANTALYA’NIN AKSEKİ İLÇESİNDE AHŞAP ÇATILI DÜĞMELİ EVDE ÇIKAN YANGINDA YATALAK VE ALZHEİMER HASTASI 66 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ.