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akseki'de iki ayrı trafik kazasında iki sürücü yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde dün gece ve bugün sabah iki ayrı kazada iki sürücü yaralandı; her ikisinin de hayati tehlikesi bulunmuyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

akseki'de iki ayrı trafik kazasında iki sürücü yaralandı

Akseki'de peş peşe kazalar: iki sürücü yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde dün gece ve bu sabah iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Her iki kazada yaralanan sürücüler sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere sevk edildi. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Otomobil ormanlık alana devrildi:

İlk kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında Akseki'nin Güçlüköy Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Duran Karademir (27) idaresindeki 42 ALY 497 plakalı otomobil, Akseki istikametinden Manavgat yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağından çıkarak gidiş istikametine göre ormanlık alana devrildi.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Akseki Bölge Trafik ve jandarma ekipleri adrese sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, Karademir'in durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Kaza ile ilgili tahkikat Taşlıca Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından başlatıldı.

Çekici-kurtarıcı yoldan çıktı:

İkinci kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tolga Ali Kocabaş (24) yönetimindeki 42 ZT 903 plakalı çekici-kurtarıcı, Seydişehir istikametinden Akseki yönüne ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağından çıktı.

Olay yerine sevk edilen sağlık, Akseki Bölge Trafik ve jandarma ekipleri müdahalede bulundu. Yaralanan sürücü Tolga Ali Kocabaş, ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Resmi açıklamada, her iki kazada yaralananların da hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

ANTALYA’NIN AKSEKİ İLÇESİNDE DÜN GECE VE BUGÜN SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELEN İKİ AYRI TRAFİK...

ANTALYA’NIN AKSEKİ İLÇESİNDE DÜN GECE VE BUGÜN SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELEN İKİ AYRI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI. KAZALARDA YARALANAN SÜRÜCÜLER, KALDIRILDIKLARI HASTANELERDE TEDAVİ ALTINA ALINDI. YARALILARIN HAYATİ TEHLİKELERİNİN BULUNMADIĞI BİLDİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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