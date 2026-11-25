projenin kapsamı ve hedefleri:

Antalya'nın Akseki ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından planlanan yeni sağlık kompleksi inşaatı son aşamaya yaklaşıyor. Mevcut sağlık merkezi alanında yükselen yapı; Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi'ni aynı çatı altında toplayacak. Projenin tamamlandığında Akseki halkına daha modern, erişilebilir ve kapsamlı sağlık hizmeti sunması öngörülüyor.

Yapım ihalesi yaklaşık 39 milyon 590 bin lira bedelle gerçekleşen kompleksin, inşaat çalışmalarının yıl sonunda tamamlanması; iç donanım ve tıbbi ekipman yerleştirmelerinin ardından 1-2 ay içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

kat planı ve birimler:

Zemin katta yaklaşık 600 metrekarelik alanda dört aile hekimi muayene odası, laboratuvar, bebek bakım odası, gebe odası ve sağlık hizmetlerine yönelik diğer birimler yer alacak. Aynı katta 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için ayrılmış bir bölüm bulunuyor. İstasyonda görev yapacak ekiplerin 24 saat çalışması dikkate alınarak dinlenme ve günlük ihtiyaç alanları düzenlendi.

Üst katta ise yaklaşık 450 metrekarelik alanda İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Toplum Sağlığı Merkezi hizmet verecek. Üst katın ayrı bir girişinin olması planlandı; burada iki doktor odası, bir diş hekimi odası ve çeşitli teknik alanlar düzenleniyor.

erişilebilirlik, çevre ve teknik çözümler:

Yüklenici firma sahibi Ersin Öztürk, projenin tasarımında hasta ve sağlık personelinin kullanım kolaylığının ön planda tutulduğunu belirtti. Katlar arasında hasta taşımayı kolaylaştırmak amacıyla sedye taşımaya uygun genişlikte asansör yapıldığını, böylece hastaların güvenli ve rahat bir şekilde farklı katlara ulaştırılacağını ifade etti.

Binanın yol seviyesinden yaklaşık 2 metre yüksekte olması nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlar ve yaşlılar için engelli platformu da oluşturuldu. Otopark alanı yaklaşık 20 araç kapasitesine sahip olacak ve engelli araçlar için özel park yerleri ayrıldı.

Çevre ve su tasarrufuna yönelik uygulamalar da proje kapsamında yer alıyor. Binanın çatısına ve çevresine düşen yağmur suları özel ızgara ve bağlantı sistemleriyle toplanarak yer altındaki 100 tonluk depoda biriktirilecek. Bu su önce atıklardan arındırılacak, ardından arıtma sisteminden geçirilerek binanın tesisatında özellikle tuvalet rezervuarlarında kullanılacak. Bu uygulama ile temiz içme suyunun gereksiz tüketiminin önüne geçilmesi hedefleniyor.

mimari uyum ve ısıtma çözümleri:

Akseki'nin tarihi dokusu gözetilerek hazırlanan proje, koruma kurulu onayından geçti. Binanın dış cephesinin zemin katta tamamen taş kaplama olarak tasarlanması ve pencere çevrelerinde geleneksel mimari detaylara yer verilmesi, yapının çevresel dokuya uyum sağlamasını amaçlıyor.

Bölgede doğal gaz altyapısının bulunmaması nedeniyle ısıtma sistemi olarak katı yakıt sistemi tercih edilecek. Yaz aylarında ise klima ile serinletme sağlanacak.

İnşaatın tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından iç donanım, mobilya ve tıbbi ekipmanların yerleştirilmesi yapılacak. Yüklenici firma, binanın aralık ayı başında kullanıma hazır hale getirilmesini hedefliyor; bu işlemlerin ardından kompleksin hizmete açılmasının 1-2 ayı bulması bekleniyor.

Akseki’ye modern sağlık kompleksi: Hastane konforunda hizmet verecek