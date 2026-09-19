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Aksu'da gece yarısı çarpışma sonrası okul bahçesine giren araç panik yarattı

Antalya'nın Aksu ilçesinde gece 02.00 civarında iki aracın çarpışması sonucu bir otomobil Celal Sönmez İlkokulu bahçesine sürüklendi; can kaybı yok.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aksu'da gece yarısı çarpışma sonrası okul bahçesine giren araç panik yarattı

Kaza ve meydana gelen hasar

Antalya'nın Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında iki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada, çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri sürücü kontrolünü kaybederek yol kenarındaki tabelalara çarptı.

Savrulmaya devam eden araç, Celal Sönmez İlkokulunun bahçe duvarı ve korkuluklarını yıkarak okul bahçesine sürüklendi. Kaza sonucu bahçe duvarı, korkuluklar ve çevrede maddi hasar oluştu. Olayda can kaybı yaşanmadığı, sürücünün ise hafif yaralandığı bildirildi.

Mahalle sakinlerinin ve muhtarın açıklaması

Olay sonrası konuşan Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Teslime Yılmaz, mahalle sakinlerinin yüksek bir gürültüyle uyandığını ve kazanın mahallede korkuya yol açtığını belirtti. Yılmaz, yol üzerinde yağ döküntülerinin bulunduğunu ifade ederek, okulun saat dışında olması nedeniyle can kaybının önlendiğini vurguladı.

Muhtar Yılmaz, "Çocuklarımızın burada olduğu vakitte olmuş olsaydı Allah korusun büyük bir facia yaşanabilirdi. Rabbime şükürler olsun ki okul saati değildi. Geçmiş olsun hepimize" şeklinde konuştu.

İnceleme ve değerlendirme

Kaza nedeniyle bölgedeki güvenlik önlemleri ve hasarın tespiti için ekiplerce çalışma başlatıldı. Olayın neden meydana geldiğine ilişkin soruşturma ve teknik inceleme sürüyor. Mahalle sakinleri, benzer kazaların önlenmesi adına trafik güvenliği konusunda tedbirlerin önemine dikkat çekti.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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