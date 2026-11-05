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Aksu'da jandarma operasyonunda bin 414 sentetik hap ve 656 gram skunk ele geçirildi

Aksu'da jandarma ekiplerinin aramasında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bin 414 sentetik hap, 656 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aksu'da jandarma operasyonunda bin 414 sentetik hap ve 656 gram skunk ele geçirildi

Aksu'da düzenlenen operasyonun ayrıntıları

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Aksu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Yürütülen operasyon kapsamında bir şüphelinin ikameti hedef alınarak arama yapıldı.

arama ve ele geçirilenler:

Aramalar sonucunda ikamette bin 414 adet sentetik hap, 656 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

adli süreç:

Olayla ilgili olarak hakkında işlem yapılan şüpheli için adli işlemlere başlandığı bildirildi. Konuyla ilgili soruşturma ve delil değerlendirmesi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülüyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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