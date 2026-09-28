Dolar 48,9764 +0,12%
Euro 55,7746 +0,06%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.552,18 -3,70%
EUR/USD 1,1387 -0,06%
Brent Petrol 98,05 +0,63%
--°

Aksu'da mahalle mahalle sağlık ve destek seferberliği tamamlandı

Aksu Belediyesi, Başkan İsa Yıldırım’ın talimatıyla Cihadiye de dahil 13 mahallede sağlık ve sosyal tarama gerçekleştirdi; ölçümler ve gıda desteği sağlandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 18:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Aksu'da mahalle mahalle sağlık ve destek seferberliği tamamlandı

Aksu Belediyesi mahalle taramalarını sürdürüyor

Aksu Belediyesi, sosyal destek ve sağlık taramalarıyla ilçe genelinde ihtiyaç sahibi, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Ziyaretlere Emine Yıldırım, Başkan Vekili Mehmet Alptekin ve Cihadiye Mahalle Muhtarı Mustafa Demir katıldı; ekipleri Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü oluşturdu.

ziyaretlerde yapılan uygulamalar:

Ziyaretlerde vatandaşların talep ve önerileri dinlendi, sağlık ve sosyal destek ihtiyaçları yerinde tespit edildi. Ekipler tarafından tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapıldı, sosyal desteğe ihtiyaç duyanlara gıda kolisi ulaştırıldı.

Ayrıca fizik tedaviye ihtiyaç duyan hastalar, hasta yatağı ve kişisel bakım desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar belirlendi ve gerekli hizmetlerin planlanması için kayıt altına alındı.

Emine Yıldırım ziyaretlerin yerinde tespit yapmanın önemine dikkat çekerek, "Vatandaşlarımızı hanelerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını doğrudan kendilerinden dinliyoruz. İhtiyaç duydukları alanları belirleyip derhal gereğini yerine getiriyoruz. İlçe halkımızın iyi ve kötü her anından yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

çalışmaların kapsamı ve ilerleyişi:

Başkan Vekili Mehmet Alptekin, Başkan İsa Yıldırımın vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda taramaların ilçe genelinde devam ettiğini belirtti ve şunları söyledi: "Belediye Başkanımız İsa Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda Sağlık İşleri Müdürlüğümüz ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ekipleri koordineli şekilde vatandaşlarımızın sağlık ve sosyal destek ihtiyaçlarını yerinde belirlemeye devam ediyor. Gönül belediyeciliği anlayışıyla, mahalle muhtarlarımızın da desteğiyle Altıntaş, Boztepe, Çalkaya, Çamköy, Güzelyurt, Hacıaliler, Kemerağzı, Kumköy, Kundu, Mandırlar, Topallı ve Yurtpınar mahallelerimizde taramalarımızı tamamladık. Son olarak Cihadiye Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz taramayla birlikte 13 mahallemizde çalışmalarımızı tamamlamış olduk. Ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor, ihtiyaçlarını yerinde belirliyor ve gerekli desteğin sağlanması için ilgili birimlerimizle birlikte hareket ediyoruz. Mahalle ziyaretlerimize devam ederek, hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Yetkililer, tespit edilen ihtiyaçların ilgili müdürlükler tarafından hızlıca planlanıp yerine getirileceğini, mahalle ziyaretlerinin sürdürülerek destek ağının genişletileceğini belirtti.

AKSU BELEDİYESİ, SOSYAL DESTEK VE SAĞLIK TARAMALARIYLA İLÇE GENELİNDE İHTİYAÇ SAHİBİ, HASTA VE...

AKSU BELEDİYESİ, SOSYAL DESTEK VE SAĞLIK TARAMALARIYLA İLÇE GENELİNDE İHTİYAÇ SAHİBİ, HASTA VE BAKIMA İHTİYAÇ DUYAN VATANDAŞLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursaspor'dan Bilal Erdoğan'a 700. yıl forması hediyesi
images

Aile ve meslektaşları uğurladı: Emirgazi'de düğünde yaşamını yitiren uzman çavuş...
images

Starship ile tarihi eşik: ilk kez dünya yörüngesine ulaştı
images

Bandırma girişine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden peyzaj yeniliği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Keban'da 45 dakikalık uğraşın sonunda 81 kiloluk Fırat turnası tekneye alındı

Erdoğan fon gündemini kabine sonrası etraflıca değerlendirdiklerini açıkladı

Sinop’ta motokuryenin kamyonete çarpma anı iş yerinin kamerasında

"Buraya uçak inmez" denilen İstanbul Havalimanı açıldığı günden beri rekordaki performansını sürdürüyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi