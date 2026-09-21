Aksu'da okul kantinlerinde kapsamlı gıda güvenliği denetimi

Denetimlerin kapsamı:

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetimler gerçekleştirdi. Amaç, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak ve olası riskleri erken tespit etmektir.

Kantinlerde kontrol edilen hususlar:

Denetimler sırasında son tüketim tarihleri, etiket ve ambalaj bilgileri, ürünlerin saklama şartları ile fiyatlandırma gözden geçirildi. Ayrıca kantinlerin genel temizlik ve hijyen düzeyi ile satış alanlarının sağlık kurallarına uygunluğu ayrıntılı biçimde incelendi.

İşletmelerin ruhsat ve izin belgeleri ile çalışan personelin gerekli eğitim belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde, okul kantinlerinde satışa uygun olmayan gazlı içecekler konusunda işletmecilere uyarılar yapıldı.

Belediyenin uyarıları ve denetim planı:

Denetimlerde çalışanlardan kişisel hijyene azami dikkat göstermeleri; maske, eldiven ve bone gibi koruyucu ekipmanları kullanmaları istendi. İşletmelere, tespit edilen eksiklikleri gidermeleri ve gıda güvenliği ile temizlik kurallarına uymaları yönünde uyarılar yapıldı.

Aksu Belediyesi yetkilileri, denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca düzenli olarak devam edeceğini belirtti ve kantin işletmecilerinin kurallara uymasının öğrenci sağlığı açısından önemini vurguladı.

AKSU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÖĞRENCİLERİN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞABİLMESİ AMACIYLA İLÇE GENELİNDEKİ OKUL KANTİNLERİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.