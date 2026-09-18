Aksu'da örtüaltı biber üretiminde kalıntısız hedefi için biyolojik hamle

Projenin kapsamı:

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Kalıntı Eylem Planı çerçevesinde, Aksu ilçesindeki örtüaltı biber üretiminde pestisit kullanımını azaltmayı ve güvenilir gıda arzını güçlendirmeyi amaçlayan bir demonstrasyon uygulaması başlatıldı. Uygulama, Yurtpınar ve Murtuna mahallelerinde 2026-2027 üretim sezonunda 190 dekarlık alanda üretim yapan 28 üreticinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uygulama ve hedefler:

Program kapsamında yerli üretim yapan Günal Biyolojik Sistemler tarafından geliştirilen faydalı böcekler üreticilere dağıtıldı ve biber seralarında bitkilere salındı. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Fırat Erkal uygulamanın önemine değinerek, "Bakanlığımızın destekleri, vatandaşımız, üreticimiz ve çiftçimizin de bu uygulamalara itibar etmesiyle biyolojik ve biyoteknik mücadele, yani kimyasal kullanmadan üretimin kapısının açılmasına yönelik süreç her geçen gün artarak devam ediyor. 2022 yılında eğitim ve yayınlarla başlattığımız, 2023 yılında fiilen sahaya taşıdığımız biyolojik mücadele uygulamalarında, 2026-2027 sezonunda da duyarlılığın ve kullanım alanlarının artmasından mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Üreticiler, saha uygulaması ve beklentiler:

Aksu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur ise projenin hem çevre hem de insan sağlığı açısından önemini vurguladı. Boğatimur, "İnanılmaz mutluluk verici bir iş için bir arada olmak çok güzel. Biz de biyolojik mücadele etmenlerini kullanarak, faydalı böceklerle güzel bir mücadele yürütüyoruz. Bu süreçte destek veren il müdürümüze ve şube müdürümüze teşekkür ediyorum. Biyolojik mücadele ekibimizin içinde yer alan 28 değerli üreticimize de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi ve uygulamanın sahadaki işleyişine katkı veren firmaya teşekkürlerini iletti.

Program kapsamında salınan faydalı böceklerin kısa vadede zararlı organizmaların baskılanmasına, orta ve uzun vadede ise kimyasal ilaç kullanımının azalmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Uygulamanın sonuçlarına bağlı olarak, benzer biyolojik ve biyoteknik yaklaşımların Antalya genelinde sürdürülebilir tarımsal üretim ve güvenilir gıda hedefleri doğrultusunda yaygınlaştırılması planlanıyor.

Sonuç olarak, Aksu'daki demonstrasyon çalışması hem sahada uygulanabilirliği test etme hem de üreticiler arasında biyolojik mücadeleye yönelik farkındalığı artırma açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. 2026-2027 sezonu uygulama sonuçları, ilerleyen dönemlerde politikaların ve yaygın uygulamaların şekillenmesinde referans oluşturacak.

ANTALYA'NIN AKSU İLÇESİNDE, TARIMSAL ÜRETİMDE PESTİSİT KULLANIMINI AZALTMAK VE GÜVENİLİR GIDA ARZINI SAĞLAMAK AMACIYLA BİYOLOJİK VE BİYOTEKNİK MÜCADELE UYGULAMALARI HAYATA GEÇİRİLDİ.