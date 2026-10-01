Aksu'da tekerlekli sandalyeyle dedesine giden yol sıcak asfaltla rahatlatıldı

Aksu Belediyesi hızlı müdahale etti

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım ve belediye ekipleri, Karaöz Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Hatice Yavuz'un tekerlekli sandalyesiyle dedesini ziyaret ederken yaşadığı ulaşım güçlüğüne çözüm üretti. Hatice, Aksu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde fizik tedavi hizmeti alıyor ve yaşadığı sorunu ekiplerle paylaştı.

Çalışmanın kapsamı:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hatice'nin dedesine giden güzergahta sıcak asfalt çalışması yaparak yol yüzeyini erişilebilir hale getirdi. Yapılan düzenleme, tekerlekli sandalyeyle kullanılan yolun daha güvenli ve konforlu olmasını sağlayarak Hatice'nin ziyaretlerini kolaylaştırdı.

Yerinde inceleme ve katılımcılar:

Başkan Yıldırım çalışmayı yerinde inceleyip Hatice ve ailesiyle bir araya geldi. Ziyarette AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Aksu İlçe Başkanı Sinan Temirtaş ve MHP Aksu İlçe Başkanı Alparslan Bozkurt da bulundu.

Başkan Yıldırım, "Hatice kızımızın bir talebi oldu. Bizim için önemli olan, vatandaşımızın ihtiyacını dinlemek ve çözümü mümkün olduğunca hızlı şekilde ortaya koymak. Hatice’nin dedesine giderken yaşadığı ulaşım güçlüğünü öğrendiğimizde ekiplerimize gerekli talimatı verdik ve çalışmayı kısa sürede tamamladık. Burada Hatice’nin mutluluğunu görmek, yapılan hizmetin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Belediyeciliği yalnızca büyük yatırımlardan ve projelerden ibaret görmüyoruz. Bir yolun yapılması, bir ulaşım sorununun giderilmesi ve vatandaşımızın günlük hayatının kolaylaştırılması da bizim için önemli bir hizmettir. Aksu’nun 35 mahallesinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, imkânlarımız doğrultusunda çözüm üretmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hizmetin en önemli ölçülerinden biri, vatandaşımızın hayatında oluşturduğu kolaylıktır. Hatice’nin dedesine artık daha rahat ulaşabilecek olması da bunun güzel bir örneğidir"

Uygulama, belediyenin vatandaş odaklı hizmet yaklaşımının somut bir yansıması olarak değerlendirildi ve Hatice'nin günlük yaşamında doğrudan kolaylık sağladı.

ÇALIŞMAYI YERİNDE İNCELEMEK VE HATİCE İLE AİLESİNİ ZİYARET ETMEK ÜZERE KARAÖZ MAHALLESİ'NE GİDEN BAŞKAN İSA YILDIRIM, HATİCE İLE BİR ARAYA GELDİ.