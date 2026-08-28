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Aksu'da zeytinlikte başlayan yangın helikopter ve itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Mandırlar Mahallesi'nde depoların arkasındaki orman ve zeytinlikte başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye helikopter destekli müdahale ediyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 17:39

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 17:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aksu'da zeytinlikte başlayan yangın helikopter ve itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Aksu'da depoların arkasında başlayan yangın:

Antalya'nın Aksu ilçesi Mandırlar Mahallesi'nde, saat 16.30 sıralarında depoların hemen arkasındaki ormanlık ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Bölgeden yoğun duman yükseldi ve çevredekilerin ihbarı üzerine yetkililer kısa sürede müdahale için yönlendirildi.

Müdahale ekipleri ve uygulanan yöntemler:

Olay yerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Aksu belediyesi ekipleri sevk edildi. Yangına havadan helikopterle, karadan itfaiye ve belediye ekipleriyle müdahale ediliyor; ekipler alevleri söndürmek ve yayılmayı önlemek için koordineli çalışma yürütüyor.

etki alanı ve riskler:

Alevler özellikle zeytin ağaçlarının bulunduğu alan ve ormanlık sahada etkili oluyor; bu yüzden sahaya giriş şu an için güvenlik nedeniyle kısıtlandı. Yetkililer, şu ana kadar evlere ve iş yerlerine sıçrayan bir olumsuzluk bildirilmediğini belirtiyor.

Yangının ulaştığı 2 katlı bir bina ise bölgedeki itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları ve soğutma faaliyetleri devam ediyor.

AKSU İLÇESİNDE ORMANLIK VE ZEYTİNLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN, DEPOLARIN ARKA BÖLÜMÜNDE ETKİLİ...

AKSU İLÇESİNDE ORMANLIK VE ZEYTİNLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN, DEPOLARIN ARKA BÖLÜMÜNDE ETKİLİ OLUYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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