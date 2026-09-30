Aksu'ya 9 hekim kapasiteli Fatma-Şevket Yüksel aile sağlığı merkezinin temeli atıldı

Temel atma töreni ve proje kapsamı:

Aksu Cihadiye Mahallesi'nde planlanan Aksu Fatma-Şevket Yüksel Aile Sağlığı Merkezi için düzenlenen temel atma töreni, belediye ve sağlık yetkilileri ile hayırsever iş insanı Mehmet Yüksel'in katılımıyla gerçekleştirildi. Merkez, Cihadiye ve Pınarlı mahallelerine birinci basamak sağlık hizmeti sunacak şekilde tasarlandı.

Arsa tahsisi Aksu Belediyesi tarafından sağlanan bina, 420 metrekarelik arsa üzerinde yükselecek. Zemin artı iki kat olmak üzere toplam 3 kattan oluşacak yapı, 11 metre bina yüksekliğine sahip olacak ve toplam kapalı alanı 504 metrekare olarak planlandı.

Hizmet ve donanım detayları:

Merkezde sağlık hizmetinin kapsamı gözetilerek şu birimler yer alacak: 9 muayene odası, 2 tıbbi müdahale odası, 2 gebe izlem odası, 1 aşı izlem odası ve 1 bebek bakım odası. Buna ek olarak hasta bekleme ve dolaşım alanları ile idari ve teknik birimler bulunacak.

Yetkililerin açıklamaları ve bölgesel yatırımlar:

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, törende sağlığa yapılan yatırımlara öncelik verdiklerini belirterek göreve geldikten sonra Sağlık İşleri Müdürlüğü'nü faaliyete geçirdiklerini ve ilçede evde sağlık ile evde fizyoterapi hizmetlerinin başladığını vurguladı. Yıldırım, Cihadiye'nin yanı sıra Çalkaya ve Kemerağzı mahalleleri için de sağlık yatırımları üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Çalkaya Mahallesi için hazırlanan proje yaklaşık 1.100 metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde planlanırken, projede erken kanser tanı merkezi, 112 Acil Servis ve fizyoterapi bölümlerinin yer alacağı aktarıldı. Kemerağzı'ndaki sağlık ocağının yenilenmesine yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse törende, "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözünü hatırlatarak Antalya'daki devlet hastanelerinin aşama aşama hizmete girdiğini ve Aksu Devlet Hastanesi'nin birkaç aya faaliyete başlayacağını söyledi. Köse ayrıca hayırseverlerin desteklerinin önemine dikkat çekti ve Mehmet Yüksel'e teşekkür etti.

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ise ilçede son yıllarda sağlık alanında gözlemlenen hız ve yatırım heyecanına değinerek merkezin bölge sağlık hizmetlerine somut katkı sağlayacağını belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Protokol, maket takdimi ve temel atma anı:

Tören öncesinde Başkan İsa Yıldırım, merkezin tamamlandığında nasıl görüneceğini gösteren maketi hayırsever Mehmet Yüksel'e takdim etti. Aksu İlçe Müftüsü Yusuf Ulusoy'un duasının ardından başkan, hayırsever ve protokol üyelerinin katılımıyla temel atma gerçekleştirildi. Törene Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Aksu Kaymakam Vekili ve Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, siyasi parti il başkanları, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hayırsever iş insanı Mehmet Yüksel de merkezin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, projenin halkın sağlığı ve mutluluğuna katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Açıklamalar ve tören, Aksu'da sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması yönündeki adımların somut bir halkası olarak değerlendirildi.

AKSU’DA VATANDAŞLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNE DAHA HIZLI VE KOLAY ULAŞABİLMESİ AMACIYLA CİHADİYE MAHALLESİ’NE KAZANDIRILACAK AKSU FATMA-ŞEVKET YÜKSEL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’NİN TEMELİ DÜZENLENEN TÖRENLE ATILDI.