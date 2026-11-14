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Aktarma istasyonlarıyla atık taşımada verimlilik ve tasarruf

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin üç aktarma istasyonu, evsel atıkları daha az yakıt ve maliyetle bertaraf tesislerine taşıyarak karbon salımını düşürüyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:26

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Aktarma istasyonlarıyla atık taşımada verimlilik ve tasarruf

Aktarma istasyonlarıyla atık taşımada verimlilik ve tasarruf

Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğanın korunması ve atık yönetiminde etkinlik sağlamak amacıyla il genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilde üç noktada hizmet veren aktarma istasyonları, ilçelerden toplanan evsel atıkların bertaraf tesislerine taşınmasında merkezi bir rol oynuyor.

Aktarma istasyonları sayesinde çöp toplama araçları uzun mesafeler kat etmek zorunda kalmıyor; atıklar daha yüksek kapasiteli araçlara aktarılıp toplu olarak taşınıyor. Bu düzenleme, hem lojistik planlamayı kolaylaştırıyor hem de işletme maliyetlerini düşürüyor.

Nasıl tasarruf sağlanıyor?:

Sistemin en önemli faydası, taşıma süreçlerinde sağlanan verimlilik. Toplama araçlarının dönüş süreleri kısalıyor, böylece daha az araçla daha fazla iş yapılabiliyor. Sonuç olarak yakıt tüketimi ve nakliye maliyetleri azalırken, araç hareketliliğinden kaynaklanan karbon salımı da düşüyor. Bu yaklaşımla atık yönetimi yalnızca hizmet sunumu olmaktan çıkarak çevresel etkileri azaltan bir uygulamaya dönüşüyor.

Başkan Aras'ın açıklaması:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevre yatırımlarının kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Aras, "Muğla gibi doğal değerleriyle öne çıkan bir kentte atık yönetimini yalnızca bir temizlik hizmeti olarak görmüyoruz. Atığı doğru yönetirken taşıma süreçlerini verimli hale getirmek, kaynaklarımızı korumak ve çevresel etkiyi azaltmak zorundayız. Aktarma istasyonlarımız da bu anlayışın önemli bir parçası. Daha temiz ve yaşanabilir bir Muğla için çevre altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Belediye, atıkların toplanmasından taşınmasına ve bertarafına kadar geçen süreci sürdürülebilir bir anlayışla yönetmeyi sürdürüyor; aktarma istasyonları bu zincirin verimlilik sağlayan halkası olarak öne çıkıyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇEVRENİN KORUNMASI VE ATIKLARIN ETKİN BİÇİMDE YÖNETİLMESİ AMACIYLA İL...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇEVRENİN KORUNMASI VE ATIKLARIN ETKİN BİÇİMDE YÖNETİLMESİ AMACIYLA İL GENELİNDEKİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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