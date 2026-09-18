Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 -1,67%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Aktif Yaşam Parkı'na ulaşımda yeni düzen: Tıp Ekspres rotası değişti, Siyah 17 devrede

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tıp Ekspres hattında yapılan düzenlemeyle Aktif Yaşam Parkı ulaşımını Siyah 17 hattına taşıdı; amaç yolcu konforu ve yoğunluk dengesi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Aktif Yaşam Parkı'na ulaşımda yeni düzen: Tıp Ekspres rotası değişti, Siyah 17 devrede

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerinde yolcu konforunu artırmak ve yoğunluğu daha dengeli dağıtmak amacıyla hattında değişikliğe gitti. Daha önce Aktif Yaşam Parkı bölgesine uğrayan Tıp Ekspres hattının güzergâhı yeniden düzenlendi.

Değişikliğin kapsamı:

Yapılan düzenlemeyle birlikte Tıp Ekspres hattı artık Aktif Yaşam Parkı güzergâhına hizmet vermeyecek. Belediye, bu kararın hatlardaki yolcu yoğunluğunu daha etkin şekilde yönetmeyi ve seferlerin konforunu yükseltmeyi hedeflediğini açıkladı.

Vatandaşlar nasıl ulaşacak:

Aktif Yaşam Parkı bölgesine gitmek isteyen vatandaşlar, bundan böyle Siyah 17 numaralı hattı kullanarak ulaşım sağlayabilecek. Belediye, yolcuların güncel güzergâh ve sefer bilgileri için resmi internet adresine yönlendirdi.

Detaylı bilgi almak isteyenler www.eskisehir.bel.tr adresinden veya yetkili birimlerden duyuruları takip edebilir.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİNDE YOLCU KONFORUNU ARTIRMAK VE YOĞUNLUĞU...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİNDE YOLCU KONFORUNU ARTIRMAK VE YOĞUNLUĞU DAHA DENGELİ DAĞITMAK AMACIYLA TIP EKSPRES HATTININ GÜZERGÂHINDA DÜZENLEMEYE GİDİLDİĞİNİ DUYURDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti
images

Bodrum'da yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen araç kamerada
images

Bodrum'da görüntülere yansıyan olay: yolda yatan iki köpeğin üzerinden geçen ara...
images

Gazze duvarına çizilen Macklemore portresi dayanışma mesajı oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü