Aktif Yaşam Parkı'na ulaşımda yeni düzen: Tıp Ekspres rotası değişti, Siyah 17 devrede

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerinde yolcu konforunu artırmak ve yoğunluğu daha dengeli dağıtmak amacıyla hattında değişikliğe gitti. Daha önce Aktif Yaşam Parkı bölgesine uğrayan Tıp Ekspres hattının güzergâhı yeniden düzenlendi.

Değişikliğin kapsamı:

Yapılan düzenlemeyle birlikte Tıp Ekspres hattı artık Aktif Yaşam Parkı güzergâhına hizmet vermeyecek. Belediye, bu kararın hatlardaki yolcu yoğunluğunu daha etkin şekilde yönetmeyi ve seferlerin konforunu yükseltmeyi hedeflediğini açıkladı.

Vatandaşlar nasıl ulaşacak:

Aktif Yaşam Parkı bölgesine gitmek isteyen vatandaşlar, bundan böyle Siyah 17 numaralı hattı kullanarak ulaşım sağlayabilecek. Belediye, yolcuların güncel güzergâh ve sefer bilgileri için resmi internet adresine yönlendirdi.

Detaylı bilgi almak isteyenler www.eskisehir.bel.tr adresinden veya yetkili birimlerden duyuruları takip edebilir.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİNDE YOLCU KONFORUNU ARTIRMAK VE YOĞUNLUĞU DAHA DENGELİ DAĞITMAK AMACIYLA TIP EKSPRES HATTININ GÜZERGÂHINDA DÜZENLEMEYE GİDİLDİĞİNİ DUYURDU.