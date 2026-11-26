Olayın gelişimi:

Düzce'de faaliyet gösteren Kervan Otomotiv'in akü odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşletmede Citroen, Peugeot, Opel ve Fiat marka araçların bulunduğu kaydedildi. Yangının ardından oluşan yoğun duman kısa sürede binayı sardı ve çalışma alanında etkili oldu.

Olayın ilk anlarında personel durumu bildirdi ve ihbar üzerine bölgeye itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi; dış müdahaleler sonrasında hasarın boyutu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Müdahale ve etkiler:

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı. Olay yerinde yoğun dumandan etkilenen 5 işçiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi.

Yetkililer, müdahale sonrasında can kaybı bulunmadığını bildirdi. İşçilerin sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgilendirme sağlık ekiplerince yapılacak değerlendirmeye göre paylaşılacak.

Belediye yetkilisinin açıklaması:

Olay yerine gelen Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, yangının ilk belirlemelere göre akü odasında çıktığını belirterek, "Şu an binada herhangi bir sıkıntı yok. Allah’ın izniyle can kaybımız yok. İnşallah dumandan zehirlenen de olmaz. Şu an ciddi bir duman var. İlk belirlemelere göre yangının akü odasından çıktığı söyleniyor" ifadelerini kullandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; durumun netleşmesi için yetkililerin incelemeleri sürüyor.

Düzce'de otomotiv bayisinde yangın: 5 işçi dumandan etkilendi