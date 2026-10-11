Akülü sandalye 20 yaşındaki Kadir'in köydeki yaşamını değiştirdi

Köyde hareket özgürlüğü sağlandı:

Muşun Kırköy beldesinde yaşayan 20 yaşındaki Kadir Mendeş, şeker hastalığı nedeniyle ayak parmaklarının kesilmesi sonucu yürümekte zorluk çekiyordu. Ailesinin ve çevresinin desteğiyle başlayan arayış, polis memuru Mustafa Şahinin girişimleri ve hayırseverlerin katkısıyla akülü sandalyenin temin edilmesiyle sonuçlandı.

Destek süreci nasıl yürüdü:

Durumun fark edilmesinin ardından Mustafa Şahin, hayırseverlerle irtibata geçti ve gerekli desteğin sağlanmasını organize etti. Sağlanan imkanla akülü sandalye alınarak Kadir Mendeş'e teslim edildi; amaç, gençin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve hareket kabiliyetini artırmaktı.

Günlük yaşamda somut değişiklikler:

Aile, yapılan desteğin ev içi ve köy yaşamında hemen etkisini gösterdiğini belirtti. Babası Mehmetşah Mendeş, oğlunun önce rahatça gezemediğini, gönderilen akülü sandalye ile artık istedikleri yerlere ulaşabildiğini ifade etti ve destekleri için Mustafa Şahin'e teşekkür etti.

Kadir Mendeş ise artık evden çıkabildiğini, köyde arkadaşlarıyla dolaşabildiğini anlattı. 20 yaşında olduğunu ve şeker hastası olduğunu vurgulayan Mendeş, hareket kabiliyetinin artmasının sosyal yaşamına olumlu yansıdığını söyledi.

Bu örnek, yerel düzeyde gösterilen duyarlılık ve koordinasyonun, sağlık sorunları nedeniyle kısıtlanan bireylerin yaşam kalitesini doğrudan iyileştirebildiğini gösteriyor. Sağlanan akülü sandalye, Kadir'in gündelik bağımsızlığını artırarak hem ailesinin yükünü hafifletti hem de genç için yeni sosyal olanaklar açtı.

Muş'ta 20 yaşındaki gence akülü sandalye desteği