Akvaryumdan denize: 13 köpek balığı yavrusu doğal yaşamına bırakıldı

Akvaryum doğumlu yavrular doğal ortama ulaştı:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Sualtı Dünyası Akvaryumu’nda dünyaya gelen 13 Mustelus mustelus yavrusu, bilimsel çalışmalar kapsamında markalanıp Balıkesir’in Altınoluk kıyılarındaki doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Çalışma, akvaryum ortamında doğan canlıların bilimsel yöntemlerle doğaya kazandırılması açısından Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Yavrular, akvaryum bünyesinde koruma, eğitim ve sergileme amaçlı yürütülen bakım, besleme ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından doğal ortamlarına gönderildi. Salımdan önce yapılan ölçümlerde yavruların ortalama boyları 30 santimetre, ortalama ağırlıkları ise 60 gram olarak kaydedildi.

Uygulama ve iş birliği süreci:

Markalama işlemleri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ile İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi akademisyenleri ve Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) iş birliğinde gerçekleştirildi. Çalışmada Prof. Dr. Bayram Öztürk ve Doç. Dr. Onur Gönülal’ın katkıları yer aldı. Süreç, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izin ve koordinasyonuyla yürütüldü.

Yavrular, Eskişehir’den yola çıkarıldıktan sonra Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin koordinasyonunda, insan etkinliğinin düşük olduğu ve türün doğal yaşamına uygun görülen Altınoluk kıyılarında denize salındı. Salım öncesinde yavrular özel markalarla işaretlendi.

Takip, hedef ve korunma çalışmaları:

İşaretlenen yavruların denize bırakılmasının ardından doğal ortamdaki durumları bilimsel yöntemlerle takip edilecek. Bu takiplerin amacı, elde edilecek verilerle Mustelus mustelus türünün korunmasına katkı sağlamak ve denizel biyoçeşitliliği desteklemektir. Tür, IUCN Kırmızı Listesi’nde "Tehlike Altında (Endangered-EN)" kategorisinde yer alıyor.

Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Özkan Tarkan ve proje ekibi, çalışmayla akvaryum ortamında dünyaya gelen bireylerin doğal yaşamlarına geri dönmelerinin sağlanmasının yanı sıra, nesli tehlike altında bulunan türlerin korunmasına yönelik bilimsel çabalara katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bu çalışma, hem nesli tehlike altında bulunan bir türün doğaya kazandırılmasına hem de kurumlar arası iş birliğiyle uzun vadeli bilimsel izleme ve koruma faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik bir adım olarak öne çıkıyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAYVANAT BAHÇESİ SUALTI DÜNYASI AKVARYUMU'NDA DÜNYAYA GELEN 13 TANE MUSTELUS MUSTELUS (KÖPEK BALIĞI) YAVRUSU, BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA MARKALANARAK BALIKESİR'İN ALTINOLUK KIYILARINDAKİ DOĞAL YAŞAM ALANLARINA BIRAKILDI. TÜRKİYE'DE BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN ÇALIŞMA KAPSAMINDA, AKVARYUM ORTAMINDA DÜNYAYA GELEN CANLILAR BİLİMSEL YÖNTEMLERLE MARKALANARAK DENİZ EKOSİSTEMİNE KAZANDIRILDI.