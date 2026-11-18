Akyaka Kadın Azmağı'nda su samuru görüntülendi

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde yer alan ve dünya çapında tanınan Kadın Azmağı sularında, nesli tehlike altında bulunan bir su samuru vatandaşa ait cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde hayvanın azmak içinde rahatça yüzdüğü ve doğal yaşamını sürdürdüğü görüldü.

görüntüleme anı ve gözlemler:

O anları kaydeden vatandaş, samurunun kıyıya yakın alanlarda yüzdüğünü ve su altı bitki örtüsünün arasında zaman zaman gözden kaybolduğunu aktardı. Kayıtlarda hayvanın sakin hareketleri, bölgedeki berrak su ve doğal bitki örtüsüyle uyumlu bir yaşam sürdüğüne işaret ediyor.

bölgenin ekolojik önemi ve koruma göstergesi:

Su samurları, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan kırmızı listede yer alan türlerden; sulak alan ekosistemlerinin sağlığı için önemli gösterge türleri arasında sayılıyor. Kadın Azmağı’nda tespit edilen bu birey, bölgenin biyolojik çeşitliliğinin ve sucul yaşamın zenginliğinin somut bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.

Akyaka, 2011 yılında Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından sakin şehir statüsüne alınmış; sürdürülebilir yaşam, doğal mirasın korunması ve yavaş turizm anlayışıyla öne çıkıyor. Bölgenin berrak suyu, zengin su altı bitki örtüsü ve canlı çeşitliliği, hem yerel yaşamı hem de ziyaretçi deneyimini etkiliyor. Kadın Azmağı, dönemin görüntüleriyle NASA tarafından da uluslararası alanda dikkat çekmişti.

Doğal yaşamın korunması ve türlerin sürdürülebilir biçimde bir arada yaşaması için bölgesel koruma çabaları ve farkındalık çalışmalarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yetkililer ve doğaseverler, benzer gözlemlerin kayıt altına alınmasının ekosistemin izlenmesi açısından değer taşıdığını belirtiyor.

Bu tür tespitler, Akyaka ve çevresinin hem yerel halk hem de ziyaretçiler için taşıdığı ekolojik değeri vurguluyor; Kadın Azmağı’nın korunmasının, bölgedeki türlerin devamlılığı için faal bir gereklilik olduğu hatırlatılıyor.

Akyaka kadın azmağında nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi