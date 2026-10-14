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Akyaka sahilinde sağanak kumları denize taşıdı, işletme eşyalarını sürükledi

Meteoroloji uyarısı sonrası Muğla'nın Akyaka sahilinde etkili sağanak, yaklaşık 300 metrelik kıyıda kum kaybına ve şemsiye-sandalye sürüklenmesine neden oldu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Akyaka sahilinde sağanak kumları denize taşıdı, işletme eşyalarını sürükledi

Akyaka sahilinde yağışın yarattığı tahribat

Muğla'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Ula ilçesi Akyaka sahilinde etkili olan sağanak, sahil şeridinde belirgin değişikliklere yol açtı. Dağlardan gelen yağmur suları kıyıya yönelirken sahildeki kumların önemli bir bölümü denize taşındı ve görünür deformasyonlar oluştu.

sahilde gözlenen fiziksel değişimler

Yaklaşık 300 metrelik sahil şeridinde yağış sonrası kumsalda çukurlaşma ve yarıklar meydana geldi. Kumların taşınması sonucu kumsalın çeşitli noktalarında yükseklik farklılıkları ve erozyona bağlı boşluklar oluştu; bu durum sahilin görünümünü ve kullanılabilir alanını etkiledi.

işletmelere ve kıyı düzenine etkileri

Sağanak sırasında sahilde faaliyet gösteren işletmelere ait bazı sandalye ve şemsiyelerin de denize sürüklendiği gözlendi. Kıyıda sürüklenen eşyalar ve kum kaybı, bölgedeki tahribatı ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde sahil bakım ve onarım çalışmalarına ihtiyaç duyulabileceğini işaret ediyor.

Yetkililer tarafından yapılan uyarıların ardından gerçekleşen bu tahribat, özellikle dağlık alanlardan gelen yağmur sularının yönlendirilmesi ve kumsal koruma önlemlerinin önemini bir kez daha gösterdi.

MUĞLA&#039;DA METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAĞIŞ UYARISININ ARDINDAN ETKİLİ OLAN SAĞANAK, ULA İLÇESİ...

MUĞLA'DA METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAĞIŞ UYARISININ ARDINDAN ETKİLİ OLAN SAĞANAK, ULA İLÇESİ AKYAKA SAHİLİNDE TAHRİBATA YOL AÇTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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