Akyaka'da aniden bastıran dolu yaşamı kısa sürede beyaza çevirdi

Olayın gelişimi:

Kars'ın Akyaka ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede yerini şiddetli doluya bıraktı. İri dolu taneleri ve beraberindeki rüzgârın etkisiyle yağış birkaç dakika içinde yoğunlaştı. Dolu ve rüzgârın kombinasyonu, ilçede günlük yaşamı sekteye uğrattı; vatandaşlar aniden bastıran yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

Görüntüler ve vatandaşların tepkisi:

Dolu ve rüzgâr anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, rüzgârın etkisiyle savrulan dolu tanelerinin cadde ve sokaklarda birikmesi ve insanların hızla güvenli bölgelere yönelmesi yer aldı. Birçok kişi yaşananları kayıt altına alırken, kısa sürede beyaza bürünen manzara şaşkınlık yarattı.

Etkilenen alanlar ve görünüm:

İlçe merkezi ve çevresindeki yeşil alanlar, yollar ve açık alanlar, kısa sürede beyaz bir örtü ile kaplandı; görüntü olarak kış aylarını andıran sahneler oluştu. Bazı bölgelerde zeminde dolu birikintileri görüldü. Yaz mevsiminin son günlerinde yaşanan bu ani dolu, Akyaka'da hayatı geçici olarak olumsuz etkiledi ve ilçe sakinleri yaşananları sosyal medyada paylaştı.

AKYAKA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN DOLU YAĞIŞI, KISA SÜREDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.