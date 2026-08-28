Akyaka'da rüzgârla büyüyen yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

olay ve ilk müdahale:

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı turistik Akyaka Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekipleri zamanında ve yoğun müdahale gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

AKYAKA’DA KORKUTAN YANGIN HIZLI MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ