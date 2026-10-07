Dolar 49,1130 -0,13%
Euro 55,0977 -0,45%
Bist 12.147,01 -1,84%
Altın Gram 6.545,19 -1,00%
EUR/USD 1,1198 -0,57%
Brent Petrol 101,96 +1,37%
--°

Akyaka'da tarıma dört yeni makineyle pratik destek

Akyaka'da Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü projesiyle dört tarım makinesi temin edildi; makineler çiftçilere iş ve zaman kazandıracak.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Akyaka'da tarıma dört yeni makineyle pratik destek

Proje kapsamı ve ilçeye kazandırılan makineler:

Akyaka Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında ilçeye dört farklı tarım makinesi temin edildi. Sağlanan makineler, Saman Paketleme Makinesi, Taş Toplama Makinesi, Helezon Makinesi ve Frezeli Ara Çapa Makinesi olarak sıralanıyor.

Makine desteği, özellikle küçük ve orta ölçekli üreticilerin saha çalışmalarında karşılaştığı iş yükünü hafifletmeyi ve tarımsal faaliyetleri daha modern yöntemlerle yürütmeyi amaçlıyor.

Makinelerin kullanım alanları ve beklenen katkılar:

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, ilçeye getirilen makineleri inceleyerek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Anıl Süleymanoğlu'ndan makinelerin kullanım amaçları ve sağlayacağı katkılar hakkında bilgi aldı. Yetkililer, makineleşmenin zaman tasarrufu ve iş gücü azaltma açısından üreticilere önemli avantajlar sunacağını vurguladı.

Saman Paketleme Makinesi ile balya ve depolama süreçlerinin kolaylaşması, Taş Toplama Makinesi ile tarlaların işlenmesinde karşılaşılan engellerin azaltılması, Helezon Makinesi ve Frezeli Ara Çapa Makinesi ile toprağın işlenmesi ve çapalama faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesi hedefleniyor.

Hedef ve temenniler:

Proje ile tarımsal üretimin modernizasyonu ve üreticilerin desteklenmesi hedefleniyor. Kaymakam Demirtaş, temin edilen makinelerin Akyaka'daki çiftçilere ve tarımsal üretime katkı sunmasını diledi ve makinelerin ilçeye hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

Yetkililer, makinelerin etkin kullanımının sağlanması için üreticilere yönelik bilgilendirme ve teknik destek çalışmalarının da sürdürüleceğini belirtti.

AKYAKA’DA TARIMSAL ÜRETİME MAKİNE DESTEĞİ(KARS-İHA)

AKYAKA’DA TARIMSAL ÜRETİME MAKİNE DESTEĞİ(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Vali Makas'tan millet ve emniyete başsağlığı: şehidimiz Ahmet Türkoğlu
images

Antalya'da öğrencilerden Filistin'e dayanışma yürüyüşü
images

Tuzi kostümüyle Çankırı'nın tarihini ve misafirperverliğini anlatan genç
images

Özel kreş ve gündüz bakımevlerine kapsamlı denetim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vali Makas'tan millet ve emniyete başsağlığı: şehidimiz Ahmet Türkoğlu

Amasra açığında kaybolan maden işçisi için deniz, hava ve kara araması sürüyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden iklime entegre kampüs hamlesi: MİDUG ile COP31'e hazırlık

İzmir’in ortak meselelerinde el ele çalışma çağrısı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi