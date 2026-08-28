Akyarlar'da çıkan yangında müdahale hızla sonuç verdi

Akyarlar'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar Mahallesi'nde bugün öğleden sonra başlayan yangın, havadan ve karadan yürütülen müdahale sonucu kontrol altına alındı. Olayda geniş bir alana yayılan alevlere karşı süren çalışmalarda soğutma faaliyetleri devam ediyor.

Müdahale nasıl gerçekleşti:

Yangına karadan itfaiye, orman ve Bodrum Belediyesi ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti. Havadan ise helikopter ve uçaklarla söndürme çalışması yürütüldü. Ekiplerin eşgüdümlü çalışması sayesinde yangının büyümesinin önüne geçildi ve alan güvenli hale getirildi.

Valiliğin uyarıları ve alınan önlemler:

Muğla Valiliği yaptığı açıklamada yangının ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi ile kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Vatandaşlara yönelik uyarılarda, 'Yeşil Vatan' vurgusu yapılarak ormanlık alanlara girilmemesi, anız yakılmaması, açık arazilerde ateş yakılmaması, izmarit atılmaması ve atıkların çöp kutularına atılması istendi.

Ayrıca biçerdöver ve balya makinelerinde su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulundurulmasının, en küçük bir duman görüldüğünde 112 aranmasının ve kurallara uyulmasının önemine dikkat çekildi.

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE ÇIKAN YANGIN, HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEYLE KONTROL ALTINA ALINDI.