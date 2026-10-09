Akyazı'da 2 günlük arama sonrası 78 yaşındaki alzheimer hastası sağ bulundu

arama çalışmaları:

Olay, Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi'nde başladı. 78 yaşındaki Alzheimer hastası Havva Boğaz, 7 Ekim Çarşamba ikindi saatlerinde Kuzuluk Orta Mahalle'de gözden kayboldu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine jandarma öncülüğünde geniş çaplı arama başlatıldı.

Çalışmalara AFAD, jandarma komando birlikleri, sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aramalar gece boyunca devam etti; ekipler gece boyunca 21 araç ve 79 personel ile sahada görev aldı. Gece saat 01.40'ta aramalara kısa süre ara verildi, sabah erken saatlerde ise kırsal alanlarda yoğunlaştırılarak yeniden başlandı.

bulunduğu yer ve sağlık durumu:

Aramalarının ikinci gününde sevindirici haber geldi. Ekipler, saat 20.30 sıralarında Havva Boğaz'ı Akyazı ilçesi Merkezyeniköy Mahallesi mevkiinde sağ olarak buldu. İlk belirlemelere göre genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı kadın, kontrol amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, yerel ekiplerin koordinasyonu ve vatandaş desteğinin önemini bir kez daha gösterdi. Kayıp vakalarında hızlı bildirim ve çok taraflı arama organizasyonunun bulunana ulaşmada belirleyici olduğu kaydedildi.

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE İKİ GÜNDEN BU YANA HABER ALINAMAYAN 78 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI HAVVA BOĞAZ, EKİPLERİN SÜRDÜRDÜĞÜ ARAMA ÇALIŞMALARI NETİCESİNDE SAĞ OLARAK BULUNDU.