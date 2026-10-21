Akyazı'da derbi sonrası trafik düzeni değişti: araç tahliyesi 65 dakikaya indi

Stadyum çevresinde uygulanan planın sonuçları

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Akyazı Stadyumu çevresindeki parklanma ve trafik sirkülasyonunu yeniden düzenleyerek maç çıkışlarında yaşanan yoğunluğu hafifletmeyi hedefledi. Uygulama kapsamında stadyuma giriş ve çıkış güzergahları yeniden planlandı ve yönlendirme ile kontrollü tahliye esas alındı. Çalışmayı yürüten birim ise Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı oldu.

uygulamanın ana hatları:

Yapılan düzenleme, özellikle stadyumun tamamen dolduğu karşılaşmalarda etkisini gösterdi. Önceki uygulamada araç tahliyesi ortalama 2 saat 50 dakika sürerken, yeni planlama ile bu süre 65 dakika'ye indi. Bu iyileşme, tahliye süresinde sağlanan yaklaşık 1 saat 45 dakikalık kısalma olarak kayda geçti.

derbi deneyimine yansımaları:

İyileşme, Galatasaray derbisinin ardından Beşiktaş derbisinde de tescillendi; böylece uygulamanın tekrar eden yüksek katılımlı maçlarda da etkili olduğu görüldü. Düzenlemenin temel avantajı, araçların bölgeden daha hızlı ve kontrollü ayrılmasını sağlayarak hem trafik yoğunluğunu azaltması hem de taraftarların ulaşım deneyimini kolaylaştırması olarak öne çıkıyor.

Yetkililer, uygulamanın sahadaki sonuçlarını izlemeye devam ederek gerekli durumlarda ek düzenlemeler yapmayı planlıyor. Alınan ölçümler, kısa vadede somut zaman tasarrufu sağladığını gösteriyor ve benzer yaklaşımların başka etkinliklerde de uygulanması için örnek teşkil edebilir.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN AKYAZI STADYUMU ÇEVRESİNDE HAYATA GEÇİRDİĞİ PARKLANMA VE TRAFİK DÜZENLEMESİYLE, STADYUMUN TAMAMEN DOLDUĞU DERBİ MAÇLARI SONRASINDA YAKLAŞIK 2 SAAT 50 DAKİKA SÜREN ARAÇ TAHLİYE SÜRESİ 65 DAKİKAYA DÜŞÜRÜLDÜ.