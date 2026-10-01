Akyazı'da devriye sırasında üç poşet uyuşturucu ele geçirildi

Akyazı'da devriye sırasında uyuşturucu operasyonu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri, ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik denetimlerini sürdürüyor. Batakköy Mahallesi mevkiinde yürütülen devriye görevi sırasında ekipler şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı.

operasyonun ayrıntıları:

Ekiplerin yaptığı kaba arama ve üst aramasında, araç içinde ve şüphelilerin üzerinde toplam 3 poşet uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulama, devriye esnasında şüpheli görülen aracın durdurulmasıyla başlatıldı.

şüpheliler ve adli işlemler:

Araçta bulunan K.Y. (23) ve B.B. (34) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Her iki şüpheli de gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Denetimlerin aralıksız sürdüğü bildirildi.

SAKARYA'NIN AKYAZI İLÇESİNDE POLİS VE BEKÇİLERİNİN DEVRİYE GÖREVİ SIRASINDA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURDUĞU ARAÇTA YAPILAN ARAMADA 3 POŞET UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.