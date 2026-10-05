Akyazı'da driftin faturası 140 bin lira oldu

Akyazı'da drift eylemi sonucu idari işlem yapıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir sürücünün sokak ortasında drift yaparak çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme ve saha çalışmasıyla olayın failleri belirlendi.

Olayın tespiti:

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ömercikler Mahallesi Sosyal Gelişim Merkezi önünde gerçekleştiği bildirilen eylemi aydınlatmak için kamera görüntülerini ve saha araştırmasını değerlendirdi. İnceleme sonucu drift yapan aracın 61 HA 373 plakalı olduğu ve sürücüsünün M.A. (24) olduğu tespit edildi.

Uygulanan yaptırımlar:

Yetkililer tarafından sürücüye toplam 140 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve araç da 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Emniyetin açıklamasında, sokaklarda yapılan drift gibi kontrolsüz araç hareketlerinin hem trafik güvenliğini hem de çevre sakinlerinin huzurunu olumsuz etkilediği vurgulandı. Yetkililer benzer olaylara karşı denetimlerin süreceğini bildirdi.

AKYAZI İLÇESİNDE DRİFT ATARAK ÇEVREYE RAHATSIZLIK VEREN SÜRÜCÜYE 140 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI