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Akyazı'da haber alınamayan esnaf tarlada ölü bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde haber alınamayan esnaf Erdem D., Yuvalak Caddesi yakınlarında bir tarlada ölü bulundu; otopsiyle kesin neden belirlenecek.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 20:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Akyazı'da haber alınamayan esnaf tarlada ölü bulundu

Akyazı'da esnaf tarlada ölü bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan esnaf Erdem D. tarlada ölü olarak bulundu. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Yuvalak Caddesi yakınlarındaki bir tarlada gerçekleşti. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmaları sırasında hareketsiz halde bulunan Erdem D.'ye olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti ve ilk kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Haberde ismi geçen kişinin yaşıyla ilgili kaynaklarda farklılık bulunmakta; bazı bilgilerde 32, diğer bazı bilgilerde ise 36 yaşında olduğu belirtiliyor. İşlerinin bir süredir iyi gitmediği yönünde iddialar bulunduğu, olay anına ilişkin ayrıntıların ise soruşturma kapsamında değerlendirildiği aktarıldı. Cansız beden, gerekli işlemler için hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve otopsi çalışmalarına ilişkin bilgi:

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Yetkililer, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için adli tıp kurumunda yapılacak detaylı inceleme ve otopsi raporunun beklenmesi gerektiğini bildirdi. Bölgedeki görgü tanıklarının ifadesi alınmakta olup, polis çalışmalarını derinleştirerek olası ihmaller veya dış etkenler üzerinde duruyor.

Yakın çevrenin ve yetkililerin açıklamaları:

Yakınları tarafından ihbar edilip aranmasının ardından bulunan esnafın ölümü, mahallede üzüntü yarattı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve otopsi sonuçları ile birlikte olayın aydınlatılacağını belirtti. Kamuoyuna ulaşan bilgiler doğrultusunda gelişmeler takip ediliyor.

SAKARYA&#039;NİN AKYAZI İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 36 YAŞINDAKİ...

SAKARYA'NİN AKYAZI İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN 36 YAŞINDAKİ ESNAF, TARLADA ÖLÜ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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