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Akyazı'da tuzak iddiası: 'senin kardeşin lastikçi ile görüşüyor' sözü cinayetle sonuçlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 27 Nisan'da bıçaklanarak öldürülen Fatih Kurt'un güvenlik kamerası görüntüleri, kaçma ve yerde defalarca bıçaklanma anlarını gösteriyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Akyazı'da tuzak iddiası: 'senin kardeşin lastikçi ile görüşüyor' sözü cinayetle sonuçlandı

Akyazı'da güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 27 Nisan'da meydana gelen saldırıda, Fatih Kurt tartıştığı bir kişi tarafından ağır şekilde bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından yakalanan şüpheli F.Ş. tutuklanırken, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtları saldırının dehşet anlarını gözler önüne serdi.

Görüntülerde neler var:

Kayda yansıyan görüntülerde, Kurt'un aracıyla olayın yaşandığı Fatih Mahallesi Singapur Evleri önüne gelmesi, P.Ş. adlı kadının evden çıkarak aracın kapısını açmaya çalışmasıyla başlayan anlar yer alıyor. Ardından evden çıkan diğer kişilerin bulunduğu, Kurt'un kaçmaya çalıştığı, P.Ş.'nin onu tutup yere düşürdüğü görülüyor. Görüntülerin devamında F.Ş.'nin yerde yatan Kurt'a defalarca bıçakla saldırdığı, diğer şahısların ise Kurt'un yanında bekleyip hakaret ettikleri anlar dikkat çekiyor.

Kurt, göğsünden aldığı 5 bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan F.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi; adli süreç devam ediyor.

Ailenin iddiası ve tepkisi:

Maktulün kardeşleri, olayın planlı bir tuzak olduğunu öne sürerek görüntülerdeki dehşet anlarını ve sürece ilişkin iddialarını paylaştı. Kardeşi Sevgi Tavşan, savcılığa bir ses kaydı teslim edildiğini belirterek, ses kaydında sanığın sözleri ve davranışlarının planlı bir eylemi işaret ettiğini söyledi. Tavşan, kayıtta sanığın 'İyi yaptım. Bıçağı gırtlağına dayadım, ölmezse tekrar öldüreceğim' ifadelerini kullandığını aktardı.

Maktulün diğer kardeşi Emel Çakır ise görüntülerde bir araya gelip peşinden koştuklarını, P.Ş.'nin arkasından gelip abisini itip düşürdüğünü ve ardından yerdeyken bıçaklandığını anlattı. Çakır, ayrıca yerde savunmasız yatan kişiye bıçak ve tekme uygulandığını, çevredeki kişilerin ise müdahaleyi engellediğini öne sürdü.

Aile, olay sırasında Kurt'un yardım çağrısına karşılık bazı şahısların 'Ambulansı arayın' önerisini alaya aldığını ve hatta 'Ölsün öyle arayalım ambulansı' gibi söylemler duyulduğunu iddia etti. Şikayetçiler, yalnızca F.Ş.'nin tutuklu olduğunu, başka kişilerin de gözaltına alınarak haklarında işlem yapılmasını talep ediyor.

Olayın adli soruşturması sürerken, görüntüler ve aile üyelerinin ifadeleri dosyaya giriyor. Aile, maktulün ölümüne ilişkin sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor ve yaşananların bir can kaybına dönüşmesinin nedenlerini açığa çıkarmak için sürecin takipçisi olacaklarını belirtiyor.

EMEL ÇAKIR OLAY ANLARINI ANLATTI

EMEL ÇAKIR OLAY ANLARINI ANLATTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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