Dolar 48,2572 +0,06%
Euro 56,0001 +0,23%
Bist 14.546,55 -0,65%
Altın Gram 6.961,60 -0,95%
EUR/USD 1,1601 +0,12%
Brent Petrol 88,69 +2,98%
--°

Akyurt'ta bulvarda geçiş sırasında çarpılan yaya ağır yaralandı

Çankırı Bulvarı'nda yolun karşısına geçen yaya, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı; sağlık ekipleri müdahale edip yaralı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 22:32

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 22:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Akyurt'ta bulvarda geçiş sırasında çarpılan yaya ağır yaralandı

Olayın gelişimi:

Ankara'nın Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı'nda meydana gelen kazada, yolun karşısına geçen bir yaya bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza haberi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle kanlar içinde kalan yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, durumunun ciddiyeti nedeniyle hızlı biçimde ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumu ile ilgili olarak yetkililer tarafından yapılan açıklamada detay verilmedi.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk müdahale sonrası yaralı, ambulansla tedavi için hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri kaza yerine gelerek çevrede inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için görgü tanıklarının ifadelerini ve olay yerindeki delilleri değerlendirecek. Kazanın ardından bölgedeki trafik akışı kontrol altına alındı ve yetkililer, benzer olayların önlenmesi için sürücü ve yayaların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

ANKARA’NIN AKYURT İLÇESİNDE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN YAYA, BİR OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU AĞIR...

ANKARA’NIN AKYURT İLÇESİNDE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN YAYA, BİR OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Himalayalardan kopan buzulun seli Nepal'de ağır bilanço bıraktı
images

Eskişehir istikametinde çekici tır ile otomobil çarpıştı, trafik kısmen aksadı
images

Mersin'de kapsamlı operasyon: 7 kişi cezaevine gönderildi
images

Işıklı kavşakta iki otomobil çarpıştı: 9 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akçakoca’da mevsimlik işçi çocuklarına kapsamlı sağlık taraması

Cizre'nin asırlık serinliği: tescilli limonatanın hikâyesi

Kayseri OSB başkanı Yalçın: ılımlı büyüme sürüyor, dış riskler ihracatı zorluyor

Patnos'ta su güvenliği güçleniyor: arıtma tesisi yüzde 75'e ulaştı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı