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Akyurt'ta Güzelhisar köprüsünde zincirleme kaza: üçü ağır beş kişi yaralandı

Akyurt'ta Ankara Çankırı Bulvarı Güzelhisar Mahallesi Köprüsü'nde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 3'ü ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 19:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Akyurt'ta Güzelhisar köprüsünde zincirleme kaza: üçü ağır beş kişi yaralandı

Kaza yerinde ilk müdahale:

Ankara'nın Akyurt ilçesi, Ankara Çankırı Bulvarı Güzelhisar Mahallesi Köprüsü üzerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi ve bölgeye intikal eden ekipler çalışmalara başladı.

Yaralıların durumu ve hastaneye sevk:

Sağlık ekiplerinin ilk tespitlerine göre kazada toplam 5 kişi yaralandı. Yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı; hastaneye sevk edilen vatandaşlardan 3'ünün hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İnceleme ve soruşturma:

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin tespit ve sorumlulukların belirlenmesi için soruşturma sürdürülüyor.

Ankara’da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı

Ankara’da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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