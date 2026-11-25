Alaaddin Parkı'nda belediye müdahalesi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Alaaddin Parkında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce oluşturulan mezar görünümlü yapı, Odunpazarı Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılarak alan temizlendi.

parkta tedirginlik yaratan düzenlemelerin ayrıntıları:

Vatandaşların ve çevredeki güvenlik kameralarının da kaydettiği görüntülere göre, parkın yoğun bir noktasında toprağın mezar görünümü verecek şekilde kabartıldığı, üzerine mezar taşına benzetilen bir fayans konulduğu ve fayansa sprey boya ile "Fatiha" yazıldığı tespit edildi. Ayrıca fayansın baş kısmına yere "Haya edep ya hu" yazıldığı ve bir ağaca Türk bayrağı asıldığı görüldü; bu durum parkta kısa süreli tedirginliğe yol açtı.

belediye temizliği ve soruşturmanın seyri:

Bildirimin ardından hızlıca harekete geçen Odunpazarı Belediyesi ekipleri alanda düzenleme ve temizlik çalışması başlattı. Ekipler kabartılan toprağı düzeltti, alana bırakılan fayans ile sprey boya yazılarını temizledi ve ağaca asılı bayrağı kaldırarak parkı eski görünümüne kavuşturdu. Olayın kim tarafından ve ne amaçla gerçekleştirildiğine ilişkin inceleme ise yetkililerce sürdürülüyor.

Belediye ekiplerinin müdahalesi sonrası park ziyaretçileri alana geri dönerken, yetkililer gönül rahatlığı için bölgedeki denetimlerin artırılacağını belirtti.

ESKİŞEHİR’İN ODUNPAZARI İLÇESİNDEKİ ALAADDİN PARKI’NDA KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YA DA KİŞİLERCE OLUŞTURULAN MEZAR GÖRÜNÜMLÜ YAPI, ODUNPAZARI BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN KALDIRILARAK ALAN TEMİZLENDİ.