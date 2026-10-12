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Alaca caddesinde kaza: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü yaralandı ve Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 22:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Alaca caddesinde kaza: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Alaca caddesinde meydana gelen kaza

Çorum’un Alaca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olay, Çorum Caddesi üzerinde yaşandı ve kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza anı ve araç bilgiler:

Edinilen bilgiye göre, Ü.C. yönetimindeki 06 DGY 652 plakalı otomobil ile S.K. idaresindeki 19 AHL 597 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın nasıl meydana geldiğine dair detaylar polis ekiplerince araştırılıyor.

Müdahale ve sağlık durumu:

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve hasta Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olay yerinde delil ve ifade çalışmaları yapılıyor.

ÇORUM&#039;UN ALACA İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI. 1 KİŞİ YARALANDI

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI. 1 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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