Olayın gelişimi:

Çorum'un Alaca ilçesi Haydar köyü'nde meydana gelen olayda, köy sakini Ergin Erdugan (44) evinin banyosunda hareketsiz halde bulundu. Durumu görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Müdahale ve ilk bulgular:

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Erdugan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Otopsi ve soruşturma:

Yapılan ön incelemede ölümün şüpheli bulunması üzerine konuya ilişkin adli işlem başlatıldı. Erdugan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgu'na kaldırıldı ve otopsi yapılacak. Soruşturma, jandarma ve savcılık tarafından devam ediyor.

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE BİR ŞAHIS EVİNİN BANYOSUNDA ÖLÜ BULUNDU. OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.