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Alaca Kıcılı köyünde 55 yaşındaki kişi evinin önünde hayatını kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesi Kıcılı köyünde 55 yaşındaki Nesimi Uzun, komşularınca evinin önünde ölü bulundu; kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:53

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alaca Kıcılı köyünde 55 yaşındaki kişi evinin önünde hayatını kaybetti

Alaca Kıcılı köyünde 55 yaşındaki kişi evinin önünde hayatını kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesi Kıcılı köyünde sabah saatlerinde bir kişi, komşuları tarafından evinin önünde hareketsiz halde bulundu. Olayda yaşamını yitiren şahıs, kimlik tespitine göre Nesimi Uzun (55) olarak belirtildi.

Olayın öğrenilmesi:

Komşuların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Güvenlik ve sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Saha çalışması sonucunda gelen sağlık ekipleri, Uzun'un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerindeki ilk incelemeyi jandarma ekipleri gerçekleştirdi.

Cenazenin kaldırılması ve soruşturma:

Olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Uzun'un kesin ölüm sebebi otopsi raporu ile belirlenecek.

ÇORUM&#039;UN ALACA İLÇESİNDE 55 YAŞINDAKİ ŞAHIS, KOMŞULARI TARAFINDAN EVİNİN ÖNÜNDE ÖLÜ...

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE 55 YAŞINDAKİ ŞAHIS, KOMŞULARI TARAFINDAN EVİNİN ÖNÜNDE ÖLÜ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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