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Alaca-Yozgat kara yolunda çarpışma: 4 ölü, 2 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde Alaca-Yozgat kara yolunda cip ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Alaca-Yozgat kara yolunda çarpışma: 4 ölü, 2 yaralı

Alaca-Yozgat kara yolunda çarpışma:

Çorum’un Alaca ilçesi Koçhisar mevkiinde meydana gelen kazada, 66 ABL 208 plakalı otomobilin karşı şeride geçerek 34 FB 4234 plakalı Skoda marka ciple çarpışması sonucu ağır hasar oluştu. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı.

kazanın seyri ve araçlardaki hasar:

Edinilen bilgiye göre, çarpışmanın şiddeti her iki araçta da belirgin deformasyonlara yol açtı. Otomobilin istinat duvarına çarpması sonucunda araçta önemli yapısal hasar oluştu ve çarpışmanın karşı şeride geçiş nedeniyle meydana geldiği ilk tespitlere yansıdı.

can kaybı ve yaralıların durumu:

Olayda, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; kazada ölenlerin kimliklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Olay yerinde yapılan ilk tespitler kazanın ciddiyetine işaret ederken, yetkililer kaza nedeniyle soruşturma başlattı ve olayın tüm detaylarının incelendiği belirtildi. Kazanın trafikte yol güvenliği ve şerit ihlalleri bağlamında değerlendirilmesi bekleniyor.

ÇORUM&#039;UN ALACA İLÇESİNDE CİP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA İLK...

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE CİP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 4 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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