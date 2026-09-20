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Alaca'da 39. Ahilik Haftası esnaf ve ustaları onurlandırdı

Çorum'un Alaca ilçesinde 39. Ahilik Haftası törenle kutlandı; yılın ahisine kaftan giydirildi, usta, kalfa ve çıraklara plaket takdim edildi ve katılımcılara yemek ikram edildi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 13:41

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Alaca'da 39. Ahilik Haftası esnaf ve ustaları onurlandırdı

tören ve katılımcılar:

Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen 39. Ahilik Haftası kutlaması, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Yeni Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ile siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Törende konuşan protokol üyeleri, ahilik kültürünün dayanışma, dürüstlük ve emek değerlerini yaşatan esnaf kesiminin toplum için taşıdığı öneme vurgu yaptı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

ödül töreni ve tanınma:

Programın öne çıkan anında, yılın ahisi seçilen kalaycı Salih Doguz'a geleneksel törenle kaftan giydirildi. Ardından usta, kalfa ve çıraklara plaket takdim edilerek mesleki başarıları ve ahilik ilkelerine katkıları nedeniyle onurlandırıldılar.

Tören, meslek odalarının ve esnaf temsilcilerinin ahiliğin güncel önemi üzerine yaptığı kısa konuşmalarla devam etti; konuşmalarda esnafın ekonomik ve kültürel hayattaki rolü tekrarlandı.

ikram ve kapanış:

Etkinlik sonunda Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından katılımcılara yemek ikram edildi. Program, meslek erbabı ve katılımcıların sohbetleriyle, ahilik geleneğinin canlı tutulmasının ve kuşaktan kuşağa aktarılmasının öneminin vurgulanmasıyla sona erdi.

ÇORUM&#039;UN ALACA İLÇESİNDE 39. AHİLİK HAFTASI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENDE, YILIN AHİSİNE KAFTAN...

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE 39. AHİLİK HAFTASI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN TÖRENDE, YILIN AHİSİNE KAFTAN GİYDİRİLİRKEN, ÇIRAKLARA PLAKET TAKDİM EDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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