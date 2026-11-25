Alaca'da bariyerlere çarpan otomobil

Çorum’un Alaca ilçesi Alaca-Yozgat kara yolu Yenice köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil bariyerlere çarptı.

Kaza detayları:

Sürücü M.M.U. (43) idaresindeki 06 EBC 742 plakalı Opel marka otomobil, kontrolün kaybedilmesi üzerine yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan N.U. (35) ve S.U. (87) yaralandı.

İlk müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; iki kişi tedavi için Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN BARİYERLERE ÇARPMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.