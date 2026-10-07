Alaca'da Günhan Mehmetçik Sokağı'nda sıcak asfalt hizmete açıldı

Alaca'da asfalt çalışması tamamlandı:

Alaca Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü sıcak asfalt serim çalışmaları kapsamında Günhan Mehmetçik Sokakta çalışmalar tamamlandı ve yol vatandaşların hizmetine açıldı. Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, uygulama alanında incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı.

çalışmanın yürütülmesi ve saha incelemesi:

Ekipler, sıcak asfalt serimi sırasında yol yüzeyinin düzeltilmesi ve trafiğe uygun hale getirilmesine öncelik verdi. Başkan Şerif Arslan'ın saha ziyareti sırasında işin organizasyonu, malzeme kullanımı ve güvenlik önlemleri hakkında teknik bilgiler aktarıldı.

belediyenin planı ve takvim:

Alaca Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçede ihtiyaç duyulan noktalarda üstyapı yenileme ve iyileştirme çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdürüleceği belirtildi.

ALACA BELEDİYESİ TARAFINDAN SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN SOKAK VATANDAŞLARIN HİZMETİNE AÇILDI.