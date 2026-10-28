Alaca'da minibüsle motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

Alaca'da trafik kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada bir minibüs ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi kavşağında gerçekleşti.

Kaza yeri ve araçlar:

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. idaresindeki 19 AHK 532 plakalı minibüs ile Y.B.T. yönetimindeki 19 AGV 565 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE MİNİBÜS İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.