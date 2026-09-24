Alaca'da servis sürücülerine kapsamlı trafik ve öğrenci güvenliği eğitimi

Alaca’da sürücülere verilen eğitimde öncelik öğrenci güvenliği oldu:

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ile Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince okul servis aracı sürücülerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi. Eğitimde, servis taşımacılığında güvenliğin artırılmasına yönelik temel ilkeler ve uygulamalı kurallar paylaşıldı.

Eğitimde ele alınan başlıca konular:

Eğitim kapsamında okul servis araçlarının güvenli kullanımı, trafik kurallarına uyum ve öğrenci taşımacılığında dikkat edilmesi gereken hususlar detaylandırıldı. Sürücülere, öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmasının önemi hatırlatılırken; servis araçlarının dikkatli kullanılması, kurallara riayet edilmesi ve olası kazaların önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Biniş-iniş ve sürücü sorumluluklarına vurgu:

Özellikle öğrencilerin servis araçlarına iniş ve binişleri sırasında uyulması gereken kurallar üzerinde duruldu. Eğitimde sürücülerin trafik güvenliğine yönelik sorumlulukları ve bu sorumlulukların günlük uygulamalara nasıl yansıtılacağı açıklandı; güvenli davranışların hem öğrencilerin hem de diğer yol kullanıcılarının korunmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Yetkililer, verilen eğitimlerin servis taşımacılığı standartlarının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtirken, sürücülerden öğrenci güvenliğini ön planda tutacak şekilde hareket etmeleri istendi.

ALACA'DA JANDARMA VE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL SERVİSİ ARAÇLARININ SÜRÜCÜLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.