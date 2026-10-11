Alaca'da Ünalan mevkiinde iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Kaza yeri ve araçlar:

Kaza, Alaca-Zile kara yolu Ünalan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyretmekte olan iki araç birbirine çarptı.

Çarpışmaya karışan araçlardan biri, sürücü Y.Ç. idaresindeki 55 AOE 711 plakalı otomobil, diğeri ise sürücü Y.Y. yönetimindeki 06 DHF 267 plakalı Fiat marka hafif ticari araçtı.

Müdahale ve yaralılar:

Kazada, araç sürücüleri ile araçlarda bulunan H.D., A.D. ve M.M.Ç. yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumlarıyla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.

Olayla ilgili inceleme:

Polis ekipleri, kazanın oluş şekli ve sebebini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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