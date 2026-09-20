Alacafest finali: İsmail Altunsaray ile türkü şöleni ve birlik vurgusu

Festivalin kapanışında türkü rüzgârı:

Çorum’un Alaca ilçesinde Alaca Belediyesi tarafından düzenlenen ve beş gün süren Alacafest, final gecesinde sanatçı İsmail Altunsaray’ın konseriyle noktalandı. Alanı dolduran binlerce vatandaş, Altunsaray’ın seslendirdiği türkülerle geceye renk kattı ve şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Festivalin kapanış programı, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ev sahipliğinde gerçekleşti. Organizasyon, ilçede beş gün boyunca süren etkinlikler dizisinin ardından final konseriyle tamamlandı.

Katılımcılar ve protokol mesajları:

Final programına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Cumhuriyet Savcısı Burak Köş, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru, Alaca Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Esmer, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Vahit Kayrıcı, "Allah birliğimizi daim etsin. Çok lafa gerek yok, her şey ortada. Hepinize çok teşekkür ederim" sözleriyle birlik vurgusu yaptı. Belediye Başkanı Şerif Arslan ise misafirlere ve vatandaşlara teşekkür ederek, "Bizim en büyük gücümüz Alaca’nın birlik ve beraberliğidir. İnanıyorum ki bundan sonra Alaca’da daha güzel işlere, daha güzel organizasyonlara ve daha güzel günlere imza atacağız. Alaca, ortak sevdamız, ortak değerimiz ve hepimizin ebidir. Bugün burada oluşturduğumuz bu güzel tablo Alaca’nın birlik olduğunda neleri başarabileceğinin en güzel göstergesidir" dedi.

MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak de konuşmasında, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu meydanda sizlere biz söz verdik. Dedik ki, ‘ayırmadan, ayrışmadan, üretken belediyeciliği Alacamıza, Çorumumuza getireceğiz’ dedik. Burada görüyorum ki sosyal belediyeciliğimiz Alaca’da zirveye taşındı" ifadelerini kullandı.

Etki ve değerlendirme:

AlacaFest’in finali, hem müzik hem de yerel dayanışma açısından önemli bir gösterge sundu. Katılımcıların yoğun ilgisi ve protokolün katılımı, organizasyonun bölge için taşıdığı kültürel ve sosyal değeri ortaya koydu. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kişiler, program sonrasında bir araya gelerek benzer etkinliklerin sürdürülebilirliğine dair beklentilerini paylaştı.

Etkinlik sırasında alınan yoğun katılım ve izleyici birlikteliği, ilerleyen dönemlerde Alaca’da benzer ölçekli kültürel organizasyonların devamının mümkün olduğuna dair işaretler verdi.

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE DÜZENLENEN VE 5 GÜN SÜREN ALACAFEST, İSMAİL ALTUNSARAY’IN SAHNE ALDIĞI KONSERLE SONA ERDİ.