Alacak anlaşmazlığı sonrası Menteşe'de av tüfeğiyle 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Akyer Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunduğu belirtilen taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre G.K. isimli şüpheli, av tüfeğiyle saldırarak T.Ç. ve S.Ç.'yi bacaklarından vurdu.

Olayın gelişimi:

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yakındaki hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri kısa sürede müdahale ederek şüpheli G.K.'yı yakaladı ve gözaltına aldı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Yaralılardan T.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, S.Ç.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor; ifade ve delil çalışmaları devam ediyor.

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