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alacak kavgasında kuzenini öldüren sanığın cezası 18 yıla indirildi

Konya'da 5 bin liralık alacak nedeniyle kuzenini tüfekle öldüren sanığın müebbet hapsi, 'delikanlıysan vur' sözü ve haksız tahrikle 18 yıla indirildi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:36

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

alacak kavgasında kuzenini öldüren sanığın cezası 18 yıla indirildi

olayın gelişimi:

Olay, yaklaşık 3 yıl önce Konya'nın Meram ilçesi Gödene Mahallesi 17343. Sokak'ta yaşandı. Amcasının yanında çalışan 50 yaşındaki Ömer Parlak, uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Bir süre sonra aynı iş yerinde çalışan 30 yaşındaki Muhammet Bilal Parlak ile yaklaşık 5 bin lira tutarındaki alacak üzerinden tartışma çıktı.

İddiaya göre telefonda başlayan konuşmanın ardından Muhammet Bilal, kuzeninin evine gitti. Ömer P. kapıyı açmayınca çevredekilerin müdahalesiyle tartışma yatıştırıldı ve Muhammet Bilal aracına yöneldi. Bu sırada evinden tüfekle çıkan Ömer P., kuzenine ateş etti. Ağır yaralanan Muhammet Bilal Parlak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası Ömer P. gözaltına alınarak tutuklandı.

mahkeme süreci ve gerekçesi:

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen davada sanık hakkında önce kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi. Karara yapılan itiraz ve dosya incelemesi sırasında tanık beyanlarına göre olay öncesinde Muhammet Bilal Parlak'ın, sanığa yönelik olarak 'vur beni, delikanlıysan' şeklinde söz söylediği kaydedildi.

Mahkeme, tarafların olaydan önce telefonla tartıştığını, Muhammet Bilal Parlak’ın sanığın evine gittiğini ve sanığın kendisine hakaret edildiği yönündeki savunmasının aksini gösteren bir delil bulunmadığını değerlendirerek, bu durumları haksız tahrik unsuru kapsamında gördü. Bu değerlendirme sonucu sanığın cezasında indirim yapılarak müebbet hapis 18 yıla düşürüldü. Mahkeme, sanık hakkında iyi hal indirimi uygulamadı.

Dosya Yargıtay'a taşındı ve yapılan inceleme sonrasında mahkeme kararının onanmasıyla verilen 18 yıllık ceza kesinleşti.

OLAY, YAKLAŞIK 3 YIL ÖNCE MERKEZ MERAM İLÇESİ GÖDENE MAHALLESİ 17343. SOKAK&#039;TA MEYDANA GELDİ...

OLAY, YAKLAŞIK 3 YIL ÖNCE MERKEZ MERAM İLÇESİ GÖDENE MAHALLESİ 17343. SOKAK'TA MEYDANA GELDİ (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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