Alacak meselesi şüphesi: Manisa'da çifte cinayet aynı silahla intiharla sonuçlandı

Olayın tespitleri ve ilk bulgular

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Bağyolu Mahallesi'nde 26 Eylül'de gerçekleşen olayda, sanayide oto kaporta dükkanı işleten İsa Acar (56) ile eşi Mümine Acar (54), yakınları tarafından saat 14.00 sıralarında evlerinde kanlar içinde hareketsiz bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede çiftin tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi ve cenazeler otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Balistik incelemesi ve aynı silah bulgusu:

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, mahalle girişindeki güvenlik kamera kayıtları ile çevre incelemeleri yapıldı. Aynı gün, Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi yakınındaki çamlık alanda başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan İlhan Ağlamazlar (40) olayıyla bağlantı kuruldu. Yapılan balistik incelemede, Ağlamazlar'ın kullandığı tabancanın çiftin öldürülmesinde kullanılan silahla aynı olduğu tespit edildi.

Soruşturma ve olası motivasyon:

Jandarma raporunda, bulguların ışığında Ağlamazlar'ın önce İsa ve Mümine Acar çiftini öldürdüğü ardından aynı silahtan intihar ettiği değerlendirmesine yer verildi. Soruşturma kapsamında, taraflar arasındaki ilişkinin yönü incelenirken, İlhan Ağlamazlar ile İsa Acar arasında alacak meselesi olduğuna dair bilgiler üzerinde durulduğu belirtildi. Çiftin geçen yıl evlendiği bilgisi dosyada yer aldı.

Olayla ilgili adli süreç ve soruşturma devam ediyor. Jandarma ekipleri, kamera kayıtları, olay yeri incelemeleri ve balistik raporunu birleştirerek dosyayı derinlemesine değerlendiriyor; resmi açıklamalar ve sonuçlanacak adli tespitler bekleniyor.

MANİSA’DA EVLERİNDE TABANCAYLA ÖLDÜRÜLEN İSA ACAR İLE EŞİ MÜMİNE ACAR CİNAYETİNİN SIRRI BALİSTİK RAPORUYLA ORTAYA ÇIKTI. AYNI GÜN ORMANDA ÖLÜ BULUNAN İLHAN AĞLAMAZLAR’IN TABANCASININ, ACAR ÇİFTİNİN ÖLDÜRÜLMESİNDE KULLANILAN SİLAHLA AYNI OLDUĞU BELİRLENDİ. CİNAYETLERİN ALACAK MESELESİ NEDENİYLE İŞLENDİĞİ, AĞLAMAZLAR’IN DA OLAYIN HEMEN ARDINDAN İNTİHAR ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLDİ.