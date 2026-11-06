Dolar 50,1468 +0,04%
Euro 55,9213 -0,45%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.573,33 -0,88%
EUR/USD 1,1148 -0,62%
Brent Petrol 97,31 -1,00%
--°

Alacakaya'da öğrenci çevrelerinde 24 saatlik kapsamlı asayiş denetimi

Alacakaya İlçe Emniyet Amirliği, 05-06 Kasım 2026 tarihlerinde 24 saat süren uygulamayla okul, üniversite ve yurt çevrelerinde 25 araç ve 32 kişiyi kontrol etti.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Alacakaya'da öğrenci çevrelerinde 24 saatlik kapsamlı asayiş denetimi

Alacakaya'da 24 saat esaslı denetim uygulaması

Alacakaya İlçe Emniyet Amirliği tarafından 05-06 Kasım 2026 tarihlerinde 24 saat esasına göre gerçekleştirilen denetim, okul, üniversite ve yurt çevrelerine odaklandı. Uygulamanın amacı genel asayişin sağlanması ve çocukların ile gençlerin korunmasının güçlendirilmesi olarak açıklandı.

uygulamanın yapıldığı noktalar:

Denetimler Elazığ Caddesi, Alacakaya Meydanı ve ilçenin farklı noktalarında yürütüldü. Uygulama kapsamında toplam 25 araç ve 32 şahıs kontrol edildi; kontroller sırasında güvenlik önlemlerine öncelik verildi.

amaç ve sürdürülebilirlik:

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olduğunu belirterek benzer denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Denetimlerin özellikle çocuklar ve gençlerin korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

ELAZIĞ’IN ALACAKAYA İLÇESİNDE GENEL ASAYİŞİN SAĞLANMASI, ÇOCUK VE GENÇLERİN KORUNMASI AMACIYLA...

ELAZIĞ’IN ALACAKAYA İLÇESİNDE GENEL ASAYİŞİN SAĞLANMASI, ÇOCUK VE GENÇLERİN KORUNMASI AMACIYLA OKUL, ÜNİVERSİTE VE YURT ÇEVRELERİNDE KAPSAMLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 24 SAAT ESASINA GÖRE YAPILAN UYGULAMALARDA 25 ARAÇ VE 32 ŞAHIS KONTROL EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzurum'da akşam bastıran kar cadde ve sokakları kısa sürede beyaza boyadı
images

Bolu'da kar uyarısı: örtü 5–20 santimetreye ulaşabilir
images

Erzurum'da akşam karı kent merkezinde günlük yaşamı etkiledi
images

Sarıkamış'ta kış erken geldi: kasımda ilçe beyaza büründü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Diyarbakır Bağlar'da araç çarpışması: üç kişi yaralandı

Siirt'te yoğun sis ve karanlıkta yola çıkan koyun sürüsü kazaya yol açtı

Denizli'de sahte ilan ağı: 59 ilde 127 kişiyi hedef alan çete çökertildi

Gaziosmanpaşa davasında Bahçetepe'ye ev hapsi ve 6 yıl 3 ay hapis

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi