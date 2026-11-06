Alacakaya'da öğrenci çevrelerinde 24 saatlik kapsamlı asayiş denetimi

Alacakaya'da 24 saat esaslı denetim uygulaması

Alacakaya İlçe Emniyet Amirliği tarafından 05-06 Kasım 2026 tarihlerinde 24 saat esasına göre gerçekleştirilen denetim, okul, üniversite ve yurt çevrelerine odaklandı. Uygulamanın amacı genel asayişin sağlanması ve çocukların ile gençlerin korunmasının güçlendirilmesi olarak açıklandı.

uygulamanın yapıldığı noktalar:

Denetimler Elazığ Caddesi, Alacakaya Meydanı ve ilçenin farklı noktalarında yürütüldü. Uygulama kapsamında toplam 25 araç ve 32 şahıs kontrol edildi; kontroller sırasında güvenlik önlemlerine öncelik verildi.

amaç ve sürdürülebilirlik:

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olduğunu belirterek benzer denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Denetimlerin özellikle çocuklar ve gençlerin korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

ELAZIĞ’IN ALACAKAYA İLÇESİNDE GENEL ASAYİŞİN SAĞLANMASI, ÇOCUK VE GENÇLERİN KORUNMASI AMACIYLA OKUL, ÜNİVERSİTE VE YURT ÇEVRELERİNDE KAPSAMLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 24 SAAT ESASINA GÖRE YAPILAN UYGULAMALARDA 25 ARAÇ VE 32 ŞAHIS KONTROL EDİLDİ.