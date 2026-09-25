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Alaçam sanayi sitesinde ahilik geleneği etli pilavla yaşatıldı

Ahilik Haftası'nda Alaçam'da düzenlenen etkinlikte sanayi esnafı ve cami cemaati etli pilav, dondurma ve ayranla ikram edildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Alaçam sanayi sitesinde ahilik geleneği etli pilavla yaşatıldı

Alaçam'da Ahilik Haftası programı:

Alaçam ilçesinde Ahilik Haftası etkinlikleri Sanayi Sitesi Fethi Kaya Camisi'nde düzenlenen programla sürdü. Cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen buluşmada sanayi esnafı ile cami cemaati bir araya geldi; etkinlikte imam hatipler tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti de yapıldı.

Ahiliğin mesajı:

Alaçam İlçe Müftüsü Ali Çelebi programda konuştu. Çelebi, Ahiliğin iş hayatında ahlak, sorumluluk, çalışma disiplini ve alın terine saygı gibi değerleri öne çıkardığını vurguladı ve şunları söyledi: "Ahilik, iş yaşamında da ahlakın, sorumluluğun, çalışma disiplininin ve alın terine saygının benimsenmesinde etkili olmuştur. ’Bir olsun benim olsun’ yaklaşımı yerine ’bol olsun, bereketli olsun, hepimizin olsun’ felsefesi ile beslenen Ahilik, tarihimizdeki en mükemmel dayanışma örneğidir"

Katılımcılar ve ikramlar:

Cuma namazının ardından sanayi esnafı ve cami cemaatine etli pilav, dondurma ve ayran ikram edildi. Programa Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, Sanayi Sitesi Başkanı Erol Alver ve yönetim kurulu üyeleri ile sanayi esnafı katıldı.

Etkinlik, yerel düzeyde Ahilik geleneğinin meslek ahlakı ve dayanışma bağlarını güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi; katılımcılar sunulan ikramların ve sohbetin birlik-duygu atmosferini pekiştirdiğini belirtti.

SAMSUN’UN ALAÇAM İLÇESİNDE AHİLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SANAYİ SİTESİ FETHİ KAYA...

SAMSUN’UN ALAÇAM İLÇESİNDE AHİLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SANAYİ SİTESİ FETHİ KAYA CAMİSİ’NDE CUMA NAMAZI ÖNCESİ PROGRAM DÜZENLENDİ. PROGRAMIN ARDINDAN SANAYİ ESNAFI VE CAMİ CEMAATİNE ETLİ PİLAV, DONDURMA VE AYRAN İKRAM EDİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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