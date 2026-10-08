Alaçatı rüzgârıyla gençler buluşuyor: Wind Fest 2026 başladı

Festivalin kapsamı ve programı:

Alaçatı, bir kez daha uluslararası rüzgâr sörfü takviminin merkezinde yer alıyor. Alaçatı Wind Fest 2026, 7-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştiriliyor ve Çağla Kubat Windsurf Academy ev sahipliğinde Profesyonel Rüzgâr Sörfçüleri Birliği'nin (PWA) 2026 yarış takviminde yer alıyor.

Bu yıl festivalin 7'ncisi düzenlenirken, PWA Youth & Junior Windsurf Slalom Cup etkinliği de 5'inci yılına ulaşmış durumda. Başlangıçta 14 ülkeden 130 sporcunun kaydolduğu açıklanmış; basın lansmanında ise Çeşme Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Yaşar katılımın 15 ülke ve 134 sporcuya çıktığını bildirdi.

Organizasyonda sporcular U21 (21 yaş altı), U17, U15 ve U13 kategorilerinde yarışıyor. Mücadeleler Fin Slalom ve Foil Slalom disiplinlerinde yapılacak ve gençler Alaçatı’nın rüzgârında yeteneklerini sergileyecekler.

sürdürülebilirlik ve gece yarışı:

Festivalin açılış konuşmasını yapan Çağla Kubat, organizasyonun sadece sportif başarıyı hedeflemediğini, aynı zamanda doğanın korunması ve gelecek nesillere bırakılacak mirasa odaklandığını vurguladı. Bu yılın ana mesajının "Rüzgâr Geleceğimiz" olduğunu belirten Kubat, "Bu hikâye çocukların rüzgârla tanışması, doğayı sevmesi, bu spora bağlanması ve bir gün kendilerinden sonra gelen çocuklara aynı güzellikleri bırakabilmesi demek" dedi.

Kubat, akademide sürdürülebilirlik odaklı dönüşümler başlattıklarını; enerji ihtiyaçlarını güneşten karşılamaya yönelik adımlar attıklarını, plastik kullanımını azaltma çalışmaları yürüttüklerini ve çocukların gündelik yaşamlarına çevre bilincini daha fazla dahil ettiklerini anlattı. "Alaçatı rüzgârının bu güzel hikâyesinin daha nice nesillere yayılmasını istiyorsak önce onun doğduğu yeri korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlik programında bu yıl özel bir gece yarışı da yer alıyor; sporcular karanlıkta aydınlanan yelkenlerle yarışacak. Kubat, sürdürülebilirlik çalışmalarına destek veren Signify'a teşekkür ederek yarışın spor, doğa ve teknolojiyi bir araya getiren özel bir buluşmaya dönüşeceğini söyledi.

bölgesel etkiler ve gelecek planları:

Türkiye Yelken Federasyonu Asbaşkanı Murat Şener, Alaçatı Wind Fest’in yıllar içinde uluslararası kimlik kazanan kapsamlı bir festivale dönüştüğünü belirtti. Şener, organizasyonun çevre, doğa ve gençlik gibi farklı unsurları bir araya getirdiğini vurgulayarak, "Bu organizasyon artık bir yarışın ötesinde, birçok farklı bileşeni bir araya getiren bir aktiviteye dönüştü" değerlendirmesinde bulundu. Şener, etkinliğin Çeşme ve Türkiye’nin uluslararası tanıtımına önemli katkı sağladığını da ifade etti.

Çeşme İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nuri Büyükateş, sporun çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekti ve antrenörlere teşekkür etti. Büyükateş, Çeşme’de turizm sezonunu uzatmanın yolunun spor turizmi olduğunu belirterek, 2027'den itibaren Paşalimanı ile Ilıca arasında açık su yüzme yarışları düzenlenmesinin planlandığını ve bunun için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

Çeşme Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Yaşar, festivalin ilçenin spor turizmi açısından önemine vurgu yaparak organizasyonda 15 ülkeden 134 sporcunun yer aldığını söyledi. Yaşar, Çeşme Belediyesi tarafından yürütülen "Gençlerle Maviye Yolculuk" projesinden bahsederek dezavantajlı gruplardaki gençlerin sörf ve kano gibi deniz sporlarıyla tanışmasını hedeflediklerini anlattı.

Çeşme Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Yıldırım Aktugan ise Alaçatı’nın uluslararası tanınırlığında rüzgâr sörfünün belirleyici rol oynadığını vurguladı: "Alaçatı’yı marka yapan aslında Alaçatı’nın sörfüdür." Aktugan, ekim ayındaki bu etkinliğin turizm sezonunun uzatılması ve bölge ekonomisine sağladığı katkıya dikkati çekti.

Beş gün sürecek Alaçatı Wind Fest 2026, genç sporcuların uluslararası arenada deneyim kazanmasının yanı sıra sürdürülebilirlik, yerel kalkınma ve spor turizmi açısından da bölgeye uzun vadeli katkılar sağlamayı amaçlıyor.

ÇAĞLA KUBAT